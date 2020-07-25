“Öğrenci Dostu Ada Projesi” protokolü hayata geçiyor

Bir devlet projesi olan Öğrenci Dostu Ada Projesi kapsamında adada öğrenim gören öğrencilerin yaşam şartlarının kolaylaştırılması ve KKTC’nin öğrenciler tarafından tercih edilen bir ülke olması hedefleniyor.

Projeyle, yurt dışında öğrenim gören KKTC’li öğrenciler ve KKTC’de öğrenim gören tüm üniversite öğrencilerinin alışverişlerinde kullanabileceği bir indirim sistemi oluşturulması da amaçlanıyorKKTC’de eğitim gören tüm üniversite öğrencilerine ve yurt dışında öğrenim gören KKTC vatandaşı öğrencilere yönelik iyileştirmeler sağlanmasının amaçlandığı “Öğrenci Dostu Ada Projesi” protokol imza töreni, dün gerçekleştirildi.Bir devlet projesi olan Öğrenci Dostu Ada Projesi kapsamında adada öğrenim gören öğrencilerin yaşam şartlarının kolaylaştırılması ve KKTC’nin öğrenciler tarafından tercih edilen bir ülke olması hedefleniyor.Projeyle, yurt dışında öğrenim gören KKTC’li öğrenciler ve KKTC’de öğrenim gören tüm üniversite öğrencilerinin alışverişlerinde kullanabileceği bir indirim sistemi oluşturulması da amaçlanıyor.Projenin önemli adımlarından bir olan kart ve indirim sistemi için Kooperatif Merkez Bankası ile bir süredir yapılan çalışmalar bugün sonuçlandı ve bu konuda protokol imzalandı.Öğrenci Dostu Ada Projesi kapsamında 2020-2021 Öğretim Yılı’nda KKTC üniversitelerine yeni kayıt yapacak ve bu kartı alacak tüm öğrencilere devlet tarafından karta yüklenmiş olarak 500’er TL’lik yardım da sağlanacak.Öğrenci Dostu Ada Projesi’ne ilişkin protokol imza töreninde Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Kooperatif Merkez Bankası Genel Müdürü Kemal Ataman, Sağlık Bakanı Ali Pilli, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu ile Başbakan Ersin Tatar birer konuşma yaptı.