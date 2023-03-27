“Oğlum ve kızım ne olacak?”

EuroNews, karma evlilik mağduru olan çocukların aileleriyle görüştü. O ailelerden biri mühendis baba Ümit'in bir ebeveyninin Türkiyeli olduğu iki aile... "Ben ve eşim, ikimiz de adalıyız, burada doğduk, ikimizin de Kıbrıs makamlarından doğum belgeleri var ve ayrıca ben Türk vatandaşı bile değilim. “Babam Türk vatandaşı olduğu için başvurumu erteleyebilirler tamam da 11 yaşındaki oğlum ve 9 yaşındaki kızım ne olacak?”

, Kıbrıs‘ın kuzeyinde yaşayan ve karma evlilik mağduru olan çocukların aileleriyle görüştü. O ailelerden biri Mühendis baba Ümit’in bir ebeveyninin Türkiyeli olduğu iki çocuklu bu güzel aile…44 yaşında bir elektronik mühendisi olan Ümit, Kuzey Kıbrıs’ta kendi işini yürütüyor.1975 yılında babasının Türkiye’den Kuzey Kıbrıs’a gelip Kıbrıs vatandaşı olan annesiyle tanışmasıyla başladı Ümit’in hikayesi.Kısa süreli evli olan çift, Ümit bir yaşındayken yollarını ayırdı. Ümit, adada doğup büyümüş ve annesi Kıbrıs vatandaşı olmasına rağmen uluslararası alanda vatansız sayılıyor.nden () aldığı kimlik, Türkiye dışında hiçbir devlet tarafından tanınmamakta.2006’da Kıbrıs makamlarına vatandaşlık başvurusunda bulundu ancak 17 yıl sonra neden alamadığına dair resmi bir yanıtı hala yok.” diyor. Asla cevap alamayacağı sonucuna vardıktan sonra davayı mahkemeye taşıyor.İki çocuk babası pes etmeye yanaşmıyor, özellikle artık vatandaşlık sorunları bir kuşak meselesi haline geldi.Ümit’in iki çocuğu da Kıbrıslı Türk annelerinin Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı olmasına rağmen Kıbrıs vatandaşlığı alamadılar.” diye soruyor Ümit.“Ben ve eşim, ikimiz de adalıyız, burada doğduk, ikimizin de Kıbrıs makamlarından doğum belgeleri var ve ayrıca ben Türk vatandaşı bile değilim…”Bir de ekliyor;Ümit’in annesi ve babası KKTC’de evliydi ancak sınırın kuzey tarafından yapılan evlilikler Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından resmi olarak tanınmıyor.O zamanlar, yeni evliler Türkiye anakarasındaki yetkililere adadaki evlilikleri hakkında bilgi vermediler ve Türk kayıtlarına göre Ümit’in ailesi asla evlenmedi, bu da kimliğini kanıtlamayı daha da zorlaştırdı.“Kıbrıs”, Türkiye ve Yunanistan’ı kapsayan uzun bir çatışma geçmişine sahip hassas ve karmaşık bir konu.Ümit’in vatansızlığının kaynağı da burası.Hukuk profesörü ve Lefkoşa Üniversitesi Hukuk Fakültesi dekanı Achilles C. Emilianides, sorunun sadece genel olarak karma evliliklerin çocukları ile ilgili olmadığını, özellikle Kıbrıslı Türklerin çocukları ve Türk kökenli kişileri ilgilendirdiğini söylüyor.“KC hükümeti, evliliğin yapıldığı alanların kontrolü altında olmadığı ve çoğu zaman bunun bir yasa dışı yerleşim vakası olup olmadığını doğrulamak için yeterli veriye sahip olmadığı için kolayca karar almıyor”Sorunun genellikle ‘Kıbrıs Sorunu’ olarak adlandırılan karmaşık durumdan kaynaklandığını açıklıyor:Prof Emilianides’e göre, Kıbrıs Cumhuriyeti hükümeti, evliliğin yapıldığı alanlar kendi kontrolünde olmadığı ve “bunun bir vaka olup olmadığını doğrulamak için genellikle yeterli veriye sahip olmadığı için yasa dışı yerleşim ya da değil konusunda kolayca karar alamıyor” diyor.Türk vatandaşları KKTC’nin kontrolündeki kuzey sınırlarından adaya girebiliyor ve Kıbrıs Cumhuriyeti bu sınırlardan adaya girenleri “yasa dışı” olarak tanımlıyor.Sorun Avrupa değerleriyle çelişiyor mu?Kıbrıs Cumhuriyeti’ne karşı yasal işlem başlatanlara yardım eden aktivistler, her çocuğun bir vatandaşlığa sahip olduğunu ve mevcut uygulamaların insan haklarına aykırı olduğunu savunuyor.Avrupa Birliği, adanın tamamını AB’nin bir parçası olarak görüyor ancak aktivistler o zaman Avrupa değerlerine neden saygı duyulmuyor diyorlar.‘Uncredentialeds‘ (Kimliksizler) adlı bir girişimin arkasındaki birkaç aktivist, şimdi Avrupa Parlamentosu Dilekçeler Komitesi’ne itirazda bulunmak için imza topluyor.Euronews, yorum almak için Rum İçişleri Bakanlığı’na başvurdu ve karma evliliklerin çocukları tarafından 2003’ten bugüne kadar henüz işleme konulmayan vatandaşlık başvurularının resmi sayısını istedi, ancak henüz bir yanıt alamadı.Vatandaşlık başvurusuna cevap alamayan kişiler tarafından birçok dava açılmıştı.Davacılar, başvuru dosyasındaki belgelere ulaşmanın veya yetkililerden güncelleme almanın imkansız olduğunu savunuyorlar. Hatta bazıları kendilerine referans numarası verilmediğini söylüyor.Resmi olmayan rakamlara göre yaklaşık 30 bin kişi vatandaşlık başvurularının sonuçlandırılmasındaki gecikmelerden doğrudan veya dolaylı olarak etkilendi.HURİ YONTUCU: KIBRISLI, TÜRK, KARMA EVLİLİK ÇOCUĞU, EHLİYETSİZ, VATANSIZ … KİMİM BEN, KENDİME SORUP DURUYORUMÖte yandan Huri Yontucu ise, Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi’nde 33 yaşında bir akademisyen.“Hayalim İngiltere’de okumaktı, ancak 17 yıl önce Kıbrıs’ta yaptığım vatandaşlık başvurumla ilgili olarak yetkililerden hızlı bir yanıt alamadım. İngiltere’de üniversiteye kabul edildiğimde , Orada okumak için tek bir seçeneğim vardı, o da orada okumak için bir Türk pasaportu almaktı. Evraklarımla ilgilenen acente, öğrenci vizesi başvurumla ilgili sorunlar yaşadı ve 10 yıl boyunca İngiltere vizesine tekrar başvurmam yasaklandı”Huri devam ediyor;“Kıbrıs’ta doğdum, Kıbrıs’ta büyüdüm, annem Kıbrıslı ve babam yaklaşık 50 yıldır burada yaşıyor, Kıbrıslı kimliğimi kanıtlamak için başka neye ihtiyacım var bilmiyorum. Türkiye’de hiçbir bağlantım yok, değilim. Türkiye’den, Türkiye’de doğmuş bir babaya sahip olmak otomatik olarak Türk olduğum anlamına gelmez, ancak başka seçeneğim olmadığı için Türk vatandaşlığını almak zorunda kaldım”Kıbrıs vatandaşlığını elde edebilseydi, çocukluk hayalini gerçekleştirebilirdi, bu da onu aynı zamanda bir AB vatandaşı ve o sırada (Brexit öncesi) Birleşik Krallık’ta özgürce seyahat edip okuyabilir hale getirecekti.