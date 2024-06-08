''Oğlum ihmal cinayetine kurban gitti''

Türkiye’de geçirdiği bir operasyon sonucu genç yaşta yaşamını yitiren Ali Can Gül’ün ardından babası Hasan Gül, oğlunun ihmal sonucu öldüğünü söyledi,“Benim oğlum cinayete kurban gitti” dedi

Türkiye’de 5 Haziran Çarşamba günü geçirdiği bir operasyon sonucu genç yaşta hayatını kaybeden Ali Can Gül’ün babası Hasan Gül, oğlunun ihmal sonucu öldüğünü söyledi.

Hasan Gül’ün paylaşımı şöyle:

"Bu acının tarifi yok. Acıların en büyüğünü yaşadım, şimdi bana bu acıyı yaşatanlarla yasalar önünde mücadelenin zamanı. Beni üzen ve oğlumla alakalı sadece duyduklarını yazan gazeteci ve sosyal medyacı kişiler, bunu yapmayın. Nereden alıyorsunuz bu haberleri? Eğer gerçek bilgiyi almak istiyorsanız bana ulaşın. Mücadelenin en büyüğünü yapacağım. Acı günümüzde yanımızda olan, olmayan, birçok yoldan bana ulaşan tüm sevenlerimize minnet duygumu belirtmek isterim. Benim oğlum cinayete kurban gitti, ihmal cinayeti. Lütfen kulaktan duyma şeyleri yazmayın."

