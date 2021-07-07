Kutlu Adalı, ölümünün 25. yıldönümünde anıldı. Anma töreninde konuşan Mutluyakalı, “Adalı’yı katleden zihniyeti biliyorduk. Biz sadece Adalı’nın katilerini istemiyoruz, bu ülkedeki yaşama hakkını, düşünce özgürlüğünü de istiyoruz” dedi

Yenidüzen yazarı, araştırmacı Kutlu Adalı, ölümünün 25. yıldönümünde Lefkoşa Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.Törende ilk olarak, ülke için hayatını kaybeden tüm aydınlar için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.Yenidüzen Gazetesi Genel Müdür ve Genel Yayın Yönetmeni Cenk Mutluyakalı, yine katledilen bir aydını anmak için geldiklerini belirterek, “Yine düşlerimizi umutlarımızı ama öfkemizi de dile getirmek için geldik” dedi.“Kutlu adalı katledildi” cümlesinin çok sıradan birşeymiş gibi söylendiğine işaret eden Mutluyakalı, Adalı’nın sadece bedeni değil düşüncelerinin de katledildiğini ifade etti.Bu yıl bu anmanın daha anlamlı olduğunu çünkü bataklıktan birinin çıkıp zaten bilineni anlattığını, katilleri işaret ettiğini söyleyen Mutluyakalı ”Adalı’yı katleden zihniyeti biliyorduk yanılmadık, biz sadece Adalı’nın katilerini istemiyoruz biz bu ülkedeki yaşama hakkını düşünce özgürlüğünü de istiyoruz” dedi.Mutluyakalı, katillerin kahraman ilan edildiği çok örnek olduğunu, katil tanınıyor biliniyor olmasına rağmen yatanın faili meçhul olduğunu belirterek, Adalı’nın katilinin Metin Göktepeyi ve diğer aydınları öldürenle de aynı katil olduğunu savundu.Bu Memleket Bizim Platformu adına konuşan Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir de, düşünce ve ifade özgürlüğünün kendileri açısından son derece önemli ve vazgeçilemez bir hak olduğunu ve bunu savunmaya devam edeceklerini belirtti.Kutlu Adalı Vakfı adına Kutlu Adalı'nın eşi İlkay Adalı da şiir okuyarak törene gelenlere teşekkür etti.Bu arada, Birleşik Kıbrıs Partisi açıklama yaparak, Kutlu Adalı’nın mezarı başında düzenlenen anma etkinliğine katıldığını belirtti.