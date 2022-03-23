“Ödenmeyen vergi 393 milyon 102 bin TL”

CTP Milletvekili Barçın, kurumların beyana dayalı bir şekilde ödemeyi taahhüt edip ödemediği verginin 393 milyon 102 bin TL olduğunun altını çizdi



CTP Milletvekili Devrim Barçın, Meclis’te “Mali Olarak Türkiye’ye Bağımlı Değiliz, Kendi Kendimizi Yönetebiliriz” gündemiyle konuşmasını yaptı.

Hükümetin yaptığı atamalara da değinen Barçın, “Esnaf elektrik faturası ödeyemezken, siz müdürü müşavir yapıyorsunuz, bunun yerine esnafa aylık bin TL yardım yapabilirsiniz. Anadolu halkalarının vergilerini müdür ve müsteşar atamak için mi kullanıyoruz?” diye sordu.

Atamaların kapsadığı kaynakla ilgili rakamsal bilgi veren Barçın, “müdürleri değil müşavirleri müsteşar atasalardı 214 esnafın elektrik parasını ödeyebilirlerdi” dedi.

Barçın, ülkedeki yerel kaynakların çarçur etmeden kullanılması durumunda dıştan kaynak talep etmeye gerek kalmayacağına da değindi.

Barçın, bütçede Maliye Bakanı’nın bütçe açığı açıklamasına karşın, 275 Milyon TL ile artıda olduğuna yönelik açıklama yapıldığını belirtti.

Maliye Bakanlığı resmi verilerine göre 2020 yılında 5 Bin 461 Kurumdan 2 Bin 612’sinin, hiçbir zorlayıcılık olmadan, hem de pandemi öncesi devlete vergi vereceğini beyan ettiğine işaret eden Barçın, bu kurumların devlete ödemeyi beyan ettiği vergi miktarın da 892 Milyon 102 Bin Türk Lirası olduğunun altını çizdi. Bunun yanı sıra 2 Bin 849 kurumun ise vergi vermeyeceği beyanında bulunduğunu belirten Barçın, 2020 Bütçesinin açıklanan verilerine göre 2020 sonu itibariyle 2019 yılına binaen beyan edilip Devlete Ödenen ve/veya Devletin Topladığı Kurumlar Vergisi’nin de 499 Milyon Türk Lirası olduğunu belirtti.

“Ki 2020 yılında peşin vergi yapıldığı için 2 kat vergi topladınız yani 2020 yılı vergilerini de 2020 yılında topladınız” diyen Barçın, 2020 kurumların pandemi öncesi 2019 yılına ait tamamen beyana dayalı bir şekilde ödemeyi taahhüt edip ödemediği verginin şu an itibariyle 393 milyon 102 bin Türk Lirası olduğunu altını çizdi.

Barçın, 2019 yılına ait rakamları da şöyle paylaştı:

“2019 yılında 2 Bin 467 kurum, bizzat kendisi, hiçbir zorlayıcılık olmadan devlete vergi vereceğini beyan etmiştir. 2 Bin 467 kurumun 2018 yılı kazançlarına yönelik 2019 yılında devlete ödemeyi beyan ettiği vergi miktarı ise 736 Milyon 611 Türk Lirası’dır.

2019 Bütçe gerçekleşmesinde ise 2018 yılına binaen beyan edilip Devlete Ödenen ve/veya Devletin Topladığı Kurumlar Vergisi ise 458 Milyon 393 Türk Lirası’dır.

Yani 2019 yılında ülkemiz ekonomisinde faaliyet yürüten kurumların hiçbir zorlayıcılık olmadan tamamen beyana dayalı bir şekilde ödemeyi taahhüt edip ödemediği vergi 278 MİLYON 218 BİN Türk Lirasıdır.”

Yaşanan döviz krizi sonrasında, 2019 yılı gerçekleşen bütçe rakamlarından hareket edildiğinde bütçemizde genel gelir gider arasındaki açığın 285 Milyon 563 Bin TL olduğuna işaret eden Barçın, devlet yasa gereği kurumların beyan ettiği vergiyi toplamış olsaydı 2019 yılı için bütçenin 7 Milyon 345 Bin TL açık vereceğinin ve dışa bağımlı olmadan alt yapı yatırımlarına da bütçemizden kaynak yaratmış olacağının altını çizdi.

Barçın, “Hatta 2019 yılı öncesi için rakamları incelediğimizde görmekteyiz ki kurumlar beyan ettikleri vergileri ödemiş olsaydı bütçemiz fazla bile vermiş olacaktı” şeklinde konuştu.

2022 Şubat sonu itibariyle genel gelir gider dengesinin 79 milyon askeri harcamalar yapılmasına binaen 275 milyon TL artı verdiğini belirten Devrim Barçın, buna karşın öğrencileri burslarının halen yatmadığına işaret etti.

Hükümet’in pandemi döneminde geliri artan sektörlere, vatandaşın devlete vermek üzere ödediği KDV’yi zamanında yatırana yaptığı indirimle devletin gelirini azalttığını hatırlatan Barçın, ‘vergi konseyi’ kurulmasını önerdi.



