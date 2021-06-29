Ödeme yoksa yarın şalter iniyor

Belediyelerin 225 milyon, devlet kurumlarının 40, camilerin ve sulama birliklerinin de 8 milyonun üzerinde bir borcu var. Ödeme yoksa yarın yeniden kesintiler başlıyor

Kıbrıs Türk

Büyükyılmaz, Çarşamba gününe kadar borçların ödenmesine yönelik adım atılmaması durumunda tekrardan devlet kurumlarında şalterin ineceğini açıkladı



“Bu ay toplam borcumuz 320 milyon civarı ama 586 milyonluk da bir alacak var. Alacakları alamadığımız için büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Sürekli faiz ödemek zorunda kalıyoruz. AKSA’ya 150 milyon borcumuz var, iki ay geriyiz. Bunu ödeyemediğin zaman her ay bir milyon 630 bin TL faizi var. Bunlar korkunç rakamlar. Bunları ortadan kaldırmak için alacaklarımızı alıp kasamıza koymalıyız. Bu zor dönemde zaten zam yapamıyoruz, bir de devletten alacaklarımızı alamadığımız zaman tam bir keşmekeş. Her kuruma yazı ile borçlarını bildirdim kimse dönüş bile yapmadı.”

“BELEDİYELERİN 225 MİLYON TL BORCU VAR”

Başkan Büyükyılmaz, devlet kurumlarının yüklü miktarda borçları olduğunu anımsattı, şöyle devam etti:

“Sadece belediyelerin 255 milyon TL borcu var. Belediyelerin kontrolündeki su kuyuları konusunda büyük sıkıntı yaşanıyordu, yardım istendi bizden. Bu kuyuların borçlarına yüzde 90 faiz affı çıkarılması ve 5 yıl süre ile bu borçların kapatılmasıydı. Ama bu çalışma yerine bir yasa gücünde kararname çıktı. Sulama birliklerinin kuyuları da buna eklendi. Bu beş yıl boyunca belediyelerin katkı paylarından kesilip Kıb-Tek’e ödenecekti. Bu protokole imza konacaktı ama sulama birliklerinin geliri nasıl sağlanacak da ödeme yapılacak diye sorduk. Ama insanlar paralarını Kaymakamlık’a yatırıyor ama o para Kıb-Tek’e ödenmiyor, personelin ödemesi yapılıyor. Hiç suçu olmayan insanların elektriği kesiliyor. Bu çarpıklık ortada duruyor. İçişleri Bakanlığı hukukçusu dedi ki sulama birlikleri için konan maddeyi kabul etmiyoruz. Peki bu paraları kim ödeyecek. Sulama birliklerinin borcu 8 milyon 796 bin TL.. Bir çok bölgede bu birlikler var. Buna bir çözüm yolu lazım ve kimse bu sorumluluğu üzerine almıyor. İçişleri Bakanlığı almıyor bu sorumluluğu üzerine. Bundan dolayı protokol imzalanamadı. Şimdi sulama birliklerinin bu protokolden çıkarılması kararı alındı. Şimdi bu protokolü belirleyeceğiz. Sulama birlikleri ne olacak. Çözüm bulunmalı”

Vakıflar İdaresi’nin camilerin borçlarını ödemediğini söyleyen Büyükyılmaz bundan dolayı kesintiler olduğunu anlattı;:

“Camilerin elektriğini kesmek zorunda kaldım. 5 aydır 3 kez yazı yazdım cevap bile verilmedi. Vakıflar önceden borçları üzerine aldı, taksitlendirmeyi ödemeye başladı, daha sonra ödemeler durdu. Bu para da 8 milyon TL’ye ulaştı. Vakıflar için 8 milyon para değil ama ödenmiyor. Bunun yanında devlet kurumları var. Bunların da aktif borcu 40 milyon TL’nin üzerinde ve bu para 4 yıldır da ödenmiyor.”



Sağlık Bakanlığı’nın da büyük borçları olduğunu söyleyen Büyükyılmaz, bazı örnekler verdi:

“Daha yeni açılan Pandemi hastanesinin 3,5 milyon TL borcu var. Gazimağusa Hastanesinin 16 milyon, yataklı tedaviler kurumunun 23 milyon TL borcu var. Diğer kurumlar da böyle. Nasıl olacak bu şekilde?”

Büyükyılmaz Maliye Bakanlığı Müsteşarı Cengiz Çoli’nin Salı gününe kadar sorunun çözüleceği sözü verdiğini ifade ederek, aksi takdirde Çarşamba günü şalterlerin yeniden indirileceği uyarısında bulundu:

“Elektrik akımını kesmeden önce herkese bilgi verdik, kimse cevap bile vermedi, kesintiyi yapınca da yer yerinden oynadı. Maliye Bakanlığı Müsteşarı Cengiz Çoli Salı gününe kadar sorunun çözümleneceği sözünü verdi. Eğer Salı günü sorun çözülmezse, Çarşamba günü şalter yeniden indirilecek. Ya bizi görevden alırlar ya da bu şalter ödeme olmadan kalkmaz. Bu hükümet

Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar’ın yapılan elektrik kesintileri için “maskaralık yaptılar” ifadesine kırıldığını açıklayan Büyükyılmaz. “Madem bu iş maskaralıktır elektrik akımının yeniden bağlanması için neden bakanları araya soktu?” diyerek tepkisini dile getirdi. Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz, SES KIBRIS web tv’de açıklama yaptı.Büyükyılmaz, Çarşamba gününe kadar borçların ödenmesine yönelik adım atılmaması durumunda tekrardan devlet kurumlarında şalterin ineceğini açıkladı Başkan Büyükyılmaz şöyle konuştu:“Bu ay toplam borcumuz 320 milyon civarı ama 586 milyonluk da bir alacak var. Alacakları alamadığımız için büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Sürekli faiz ödemek zorunda kalıyoruz. AKSA’ya 150 milyon borcumuz var, iki ay geriyiz. Bunu ödeyemediğin zaman her ay bir milyon 630 bin TL faizi var. Bunlar korkunç rakamlar. Bunları ortadan kaldırmak için alacaklarımızı alıp kasamıza koymalıyız. Bu zor dönemde zaten zam yapamıyoruz, bir de devletten alacaklarımızı alamadığımız zaman tam bir keşmekeş. Her kuruma yazı ile borçlarını bildirdim kimse dönüş bile yapmadı.”“BELEDİYELERİN 225 MİLYON TL BORCU VAR”Başkan Büyükyılmaz, devlet kurumlarının yüklü miktarda borçları olduğunu anımsattı, şöyle devam etti:“Sadece belediyelerin 255 milyon TL borcu var. Belediyelerin kontrolündeki su kuyuları konusunda büyük sıkıntı yaşanıyordu, yardım istendi bizden. Bu kuyuların borçlarına yüzde 90 faiz affı çıkarılması ve 5 yıl süre ile bu borçların kapatılmasıydı. Ama bu çalışma yerine bir yasa gücünde kararname çıktı. Sulama birliklerinin kuyuları da buna eklendi. Bu beş yıl boyunca belediyelerin katkı paylarından kesilip Kıb-Tek’e ödenecekti. Bu protokole imza konacaktı ama sulama birliklerinin geliri nasıl sağlanacak da ödeme yapılacak diye sorduk. Ama insanlar paralarını Kaymakamlık’a yatırıyor ama o para Kıb-Tek’e ödenmiyor, personelin ödemesi yapılıyor. Hiç suçu olmayan insanların elektriği kesiliyor. Bu çarpıklık ortada duruyor. İçişleri Bakanlığı hukukçusu dedi ki sulama birlikleri için konan maddeyi kabul etmiyoruz. Peki bu paraları kim ödeyecek. Sulama birliklerinin borcu 8 milyon 796 bin TL.. Bir çok bölgede bu birlikler var. Buna bir çözüm yolu lazım ve kimse bu sorumluluğu üzerine almıyor. İçişleri Bakanlığı almıyor bu sorumluluğu üzerine. Bundan dolayı protokol imzalanamadı. Şimdi sulama birliklerinin bu protokolden çıkarılması kararı alındı. Şimdi bu protokolü belirleyeceğiz. Sulama birlikleri ne olacak. Çözüm bulunmalı”Vakıflar İdaresi’nin camilerin borçlarını ödemediğini söyleyen Büyükyılmaz bundan dolayı kesintiler olduğunu anlattı;:“Camilerin elektriğini kesmek zorunda kaldım. 5 aydır 3 kez yazı yazdım cevap bile verilmedi. Vakıflar önceden borçları üzerine aldı, taksitlendirmeyi ödemeye başladı, daha sonra ödemeler durdu. Bu para da 8 milyon TL’ye ulaştı. Vakıflar için 8 milyon para değil ama ödenmiyor. Bunun yanında devlet kurumları var. Bunların da aktif borcu 40 milyon TL’nin üzerinde ve bu para 4 yıldır da ödenmiyor.” SAĞLIK BAKANLIĞI BORÇ BATAĞINDASağlık Bakanlığı’nın da büyük borçları olduğunu söyleyen Büyükyılmaz, bazı örnekler verdi:“Daha yeni açılan Pandemi hastanesinin 3,5 milyon TL borcu var. Gazimağusa Hastanesinin 16 milyon, yataklı tedaviler kurumunun 23 milyon TL borcu var. Diğer kurumlar da böyle. Nasıl olacak bu şekilde?”Büyükyılmaz Maliye Bakanlığı Müsteşarı Cengiz Çoli’nin Salı gününe kadar sorunun çözüleceği sözü verdiğini ifade ederek, aksi takdirde Çarşamba günü şalterlerin yeniden indirileceği uyarısında bulundu:“Elektrik akımını kesmeden önce herkese bilgi verdik, kimse cevap bile vermedi, kesintiyi yapınca da yer yerinden oynadı. Maliye Bakanlığı Müsteşarı Cengiz Çoli Salı gününe kadar sorunun çözümleneceği sözünü verdi. Eğer Salı günü sorun çözülmezse, Çarşamba günü şalter yeniden indirilecek. Ya bizi görevden alırlar ya da bu şalter ödeme olmadan kalkmaz. Bu hükümet Ersan Saner hükümetidir, Başbakan ’ın da buna müsaade etmeyeceğini düşünüyorumBelediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar’ın yapılan elektrik kesintileri için “maskaralık yaptılar” ifadesine kırıldığını açıklayan Büyükyılmaz. “Madem bu iş maskaralıktır elektrik akımının yeniden bağlanması için neden bakanları araya soktu?” diyerek tepkisini dile getirdi.