İngiltere'de yaşayan ve kızı Tanyel'i 7 yıl önce kemik kanserinden kaybeden Kıbrıslı Türk polis memuru Ceyhun Uzun, kanserli çocuklara bağış toplamak için İngiliz meslektaşıyla 4 bin 23 kilometre pedal çevirerek 20 günde Lefke'ye ulaşmayı hedefliyor. Uzun, “Kızımızı kaybettiğimizde 20 yaşındaydı. O bizim için her zaman 20 yaşında kalacak." diye konuştu

İngiltere'de 20 yaşındaki kızı Tanyel Uzun'u 2016'da kanserden kaybeden KKTC'li polis memuru Ceyhun Uzun, kanserle mücadele eden çocuklara bağış toplamak amacıyla birlikte görev yaptığı İngiliz meslektaşı Ryan Mckinlay ile Londra'dan Lefke'ye 4 bin 23 kilometre pedal çevirecek.Başkent Londra'da 30 yılı aşkın süredir polis memuru olarak görev yapan Ceyhun Uzun'un tek çocuğu Tanyel'e, 2013'te henüz 18 yaşındayken kemik kanseri teşhisi kondu.Tanyel, aldığı yoğun tedaviye rağmen hastalığının nüksetmesi üzerine Ocak 2016'da 20 yaşındayken yaşamını yitirdi.Uzun ailesi, Tanyel'in vefatının ardından kızlarının anısına KKTC'li kanserli çocuklara ve ailelerine yardım etmek amacıyla İngiltere merkezli "Tanyel's Smile (Tanyel'in Gülüşü)" vakfını kurdu.Kanserli çocuklar için çok sayıda çalışma yürüten Uzun ile iş arkadaşı Mckinlay hem vakıf aracılığıyla kanserli çocuklar yararına bağış toplamak hem de farkındalık oluşturmak amacıyla Londra'dan bisikletle KKTC'ye gitmeye karar verdi.Daha önce "Survivor 2020" yarışmasına katılan, İngiltere'de yılın polisi ödülünü alan ve Londra maratonunda üç dünya rekoru sahibi Uzun ile meslektaşı Mckinlay, İngiltere, Fransa, İsviçre, İtalya, Yunanistan ve Türkiye'yi geçerek 20 günde KKTC'ye ulaşmayı hedefliyor.Uzun, günlerce sürecek bisiklet yolculuğunu kişisel sosyal medya hesabı ve "Tanyel's Smile" vakfı üzerinden paylaşarak bağış talebinde bulunacak. Bu süre zarfında toplanan bağışlar, vakıf aracılığıyla Tanyel'in çok sevdiği memleketi KKTC'deki kanserli çocuklar ve ailelerine yardım için kullanılacak."10 BİN STERLİN TOPLAMAK İSTİYORUZ, ŞU AN 4 BİN STERLİNİ GEÇTİK"Yola çıkmadan önce ilk olarak Londra'da görev yaptığı İngiliz Polis Teşkilatı Scotland Yard'ı ziyaret eden Uzun, ardından kızı Tanyel'le vedalaşmak için kabrinin bulunduğu mezarlığa gitti.Uzun, burada, yolculuğa başlamadan hemen önce AA muhabirine kızının kanserle mücadelesini, akabinde eşiyle kurdukları vakfı ve yardım kampanyasının detaylarını anlattı.Ceyhun Uzun, yaklaşık 7 yıl önce tek çocukları Tanyel'i kaybettikten sonra kurdukları "Tanyel's Smile" isimli vakıfla KKTC'deki 0-24 yaşındaki kanser hastası çocuklara ve ailelerine destek olduklarını dile getirdi.Eylül ayının, "Çocukluk Çağı Kanseri Farkındalık Ayı" olduğunu anımsatan Uzun, bu ay farkındalık yaratmak için iş arkadaşı Mckinlay'la İngiltere'den KKTC'ye gitmeye karar verdiklerini söyledi.Baba Uzun, yolculuk boyunca kanserli çocuklara yardım toplayacaklarını belirterek "Vakfımızın hedefinin yaklaşık yarısına ulaştık. 10 bin sterlin toplamak istiyoruz. Galiba şu an 4 bin sterlini geçtik. Siz de bağış yapın. Ne kadar olduğu fark etmez. Farkındalık yaratalım." dedi."20 GÜNDE ULAŞMAYI HEDEFLİYORUZ ÇÜNKÜ KIZIMIZ VEFAT ETTİĞİNDE 20 YAŞINDAYDI"Bisiklet yolculuğuna Tanyel'in mezarını ziyaret ettikten sonra başlamak istediğinin altını çizen baba Uzun, sözlerini şöyle sürdürdü:"Tek çocuğumuzdu. Güler yüzlüydü. O daima benim kalbimde ve her şeyi yukarıdan görüyor, izliyor. Kapıdan çıkarken ilk adımımızı atmadan ona bir öpücük göndereceğim. Mekanı cennet olsun inşallah ve eminim buradan çok sevdiği KKTC'ye, buradan oraya kadar yanımızda olacak."Uzun, yolculuğun 20 gün sürmesini hedeflediklerini belirterek "Tabii 21-22 gün sürebilir ama benim hedefim 20 çünkü kızımızı kaybettiğimizde 20 yaşındaydı. O bizim için her zaman 20 yaşında kalacak." diye konuştu."LÜTFEN BİZİ TAKİP EDİN, YANIMIZA GELİN, DESTEK OLUN"Ceyhun Uzun, İngiltere, Fransa, İsviçre, İtalya ve Yunanistan'ı geçtikten sonra Türkiye'ye varacaklarını ifade ederek sözlerini şöyle sürdü:"Yunanistan'dan sonra kocaman, güzel İstanbul'um bizi bekle. Herkesi bekliyoruz. İstanbul'da bize destek vermelerini, bizi sokaklarda gördüklerinde el sallamalarını, bize o güzel sıcak kucaklaşmayı ve ekstra enerji vermelerini bekliyoruz. Oradan Mersin'e kadar ineceğiz. Bursa, Ankara, Mersin'e kadar o yollarda bizi takip edin. Lütfen yanımıza gelin, bize destek olun. Yanımızda olun. Mersin'den gemiyle Kıbrıs'a geçeceğiz. Bütün pedal çevirenler, bisikletçiler bizi orada karşılayacak."Uzun, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın da bu yolculuğa ilişkin bilgisi olduğunu belirterek Tatar'la KKTC'de bir araya gelmeyi beklediklerini söyledi."TANYEL'İN ADINI YAŞATMANIN VE ANISINI CANLI TUTMANIN NE KADAR ÖNEMLİ OLDUĞUNU ANLIYORUM"Birlikte görev yaptığı meslektaşı Ceyhun Uzun ile KKTC'ye kadar pedal çevirecek olan İngiliz polis memuru Ryan Mckinlay de aynı zamanda sporcu olduğunu, daha önce İngiltere ve İskoçya adına koşu yarışmalarına katıldığını anlattı.Uzun'un tutkusundan ve kanserli çocuklara yardım için yaptığı çalışmalardan etkilendiğini söyleyen Mckinlay, "Ona arkadaşım diyebilecek kadar şanslıyım ve açıkçası bundan (bisiklet yolculuğundan) bahsettiğinde, onu elimden geldiğince desteklemeye gerçekten çok hevesliydim ve onunla bu büyük macerayı dört gözle bekliyorum." dedi.Yol boyu kanserli çocuklar yararına miktarı fark etmeksizin her bağışı kabul edeceklerine vurgu yapan Mckinlay, kanserin, kendisi dahil birçok kişinin sevdiklerini elinden aldığını söyledi.Mckinlay, "Ben iki amcamı da kanserden kaybettim. En yakın arkadaşımı da bu hastalık nedeniyle yitirdim. Benim için çok kıymetliydi ve onu düşünmediğim tek bir gün bile yok. Sanırım bu yüzden Tanyel'in adını yaşatmanın ve anısını canlı tutmanın ne kadar önemli olduğunu biraz olsun anlıyorum." diye konuştu."BÜTÜN DÜNYA TANYEL'İ BİLSİN İSTERİM"Anne Gülay Uzun da 5 yaşından beri jimnastikle uğraşan sporcu kızları Tanyel'in, 18 yaşında şiddetli ağrıları olduğunu söylemesi üzerine doktora götürdüklerini, 6 ay sonra ise kızına kemik kanseri teşhisi konduğunu anlattı.Daima pozitif, yardımsever ve ailesine çok düşkün olan kızının, 2,5 sene hastalıkla savaştığını ancak 20 yaşında kansere yenik düştüğünü belirten Uzun, kızının vefatının ardından yıkıldığını fakat eşinin enerjisinin kendisini hayata bağladığını söyledi.Uzun, kızının yaz tatillerini KKTC'de geçirmeyi çok sevdiğini dile getirerek bu nedenle yolculuğun son durağının KKTC olacağını ve bu yolculuk sayesinde ülkedeki kanser hastası çocuklar ve ailelerine yardım etmek istediklerini kaydetti.Anne Uzun, sözlerini şöyle tamamladı:"Sizin yardımlarınızla ayakta durabiliriz. Tanyel'in adını yaşatabiliriz. Öyle güzel bir kız, bu dünyada yaşadı. Sadece 20 yaşındaydı ama bütün dünya onun adını bilsin isterim. O bizim içimizde devamlı yaşıyor. Allah kimseye evlat acısı vermesin. Dünyada en, en kötü şey, hayatın bittiği yer ama ayakta durmaya çalışıyoruz çünkü çocuğumuz, Tanyel'imiz öyle isterdi. Size, herkese çok teşekkür ederiz.”