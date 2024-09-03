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O artık bir melek

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Toplumda "Asya Bebek" olarak bilinen ve SMA hastalığı nedeniyle 4 yaşında hayata veda eden Asya Polatlı son yolculuğuna uğurlandı

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O artık bir melek
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SMA hastalığı nedeniyle tedavi gören 4 yaşındaki Asya Polatlı, verdiği zorlu yaşam mücadelesini kaybetti ve önceki gün hayata veda etti.

Toplumda "Asya Bebek" olarak bilinen Asya Polatlı, yaşam mücadelesi için yapılan kampanyalarla dikkat çekmişti.

Küçük Asya, SMA hastalığına karşı sürdürdüğü direnişiyle tanınmış ve birçok insanın kalbinde yer edinmişti.

Önceki gün yaşamını yitiren Asya Bebek, dün Lefkoşa İsmail Safa Camii'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze töreni, Asya Polatlı'nın yakınları ve sevenleri tarafından yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Ancak, törene katılanlar arasında devlet yetkililerinin yer almaması dikkat çekti. Eski Sağlık Bakanı Ali Pilli'nin törende yer aldı, ancak devlet erkanı ve diğer önemli yetkililer cenazeye katılmadı.

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