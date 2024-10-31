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Nuri Alço yoğun bakımda

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Nuri Alço yoğun bakımda
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6 Nisan'da Eskişehir'deki evinde rahatsızlanan ve yakınları tarafından özel bir hastaneye götürülen Nuri Alço'nun beyin kanaması geçirdiği anlaşılmıştı.
Buradaki tedavisinin ardından Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne sevk edilen Alço'ya kalp pili takılmıştı.
73 yaşındaki oyuncu şimdi de  bağırsak tıkanıklığı sebebiyle ameliyat oldu.
Nuri Alço'nun eşi Burcu Alço, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla usta oyuncunun son durumu hakkında bilgi verdi:
"Can eşim çok riskli bir ameliyat geçirdi. Çok zorlu bir süreçti çok. Şu an yoğun bakımda. Kahraman hekimlerimiz sayesinde durumu iyi. Detaylar dilimin varamayacağı kadar sıkıntılıydı. Rabbim bize bağışladı."
 
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