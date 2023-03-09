Nur Nadir’e tazminat mahkumiyeti

Asil Nadir’in eşi Nur Nadir, Maliye Eski Bakanı Ahmet Uzun hakkında ortaya attığı iddialarla ilgili suçlu bulundu, 22 bin TL tazminat ödemeye mahkum edildi

Kıbrıs Medya’nın eski sahibi Asil Nadir’in eşi Nur Nadir, dönemin Maliye Bakanı Ahmet Uzun tarafından açılan “zem ve kadih” davasında suçlu bulundu, 22 bin TL tazminat ödemeye mahkûm edildi.

Nur Nadir, 24 Şubat 2021’de, Kıbrıs TV’de yayınlanan “Sabah Sabah” isimli programda, Ahmet Uzun’a yönelik “namussuz” gibi sözler sarf etmiş, Uzun’un rüşvet aldığı ve mahkemenin de bunu sorgulamaması için hükümetin savcıya baskıya yaptığı iddialarını ortaya atmıştı.

Nur Nadir, bu kapsamda hükümet ve mahkemede “FETÖ sistemi uygulandığı” ifadelerini kullanmıştı. Ahmet Uzun da, Nadir’in bu sözleri üzerine avukat Deniz Düzgün aracılığıyla “Zem ve Kadih” davası açmıştı.

Kararı geçtiğimiz Pazartesi günü okunan dava kapsamında, Nur Nadir suçlu bulundu.

Yargıç Tutku Candaş tarafından okunan kararda, Nur Nadir tarafından sarf edilen tüm sözlerin Ahmet Uzun’u birebir işaret ettiği ve sözcüklerin doğal anlamları ile makul bir insanın anlayacağı ölçüde hakaret içerdiğine bulgu yaptı.

Kararda, Mahkeme huzurunda şahadet veren Nur Nadir’in, rüşvet iddiasına konu olan çekleri hiçbir zaman görmediğini, kendisine bu konuların başkaları tarafından aktarıldığını ve bu konuda mahkemeye geçerli bir şey sunamadıklarına bulgu yapıldı.

Kararın devamında, Nur Nadir’in, kamu menfaati olacak şekilde bir haberin kamuoyuyla paylaşıldığı iddiasının da bu konuda herhangi bir gerçeklik olmadığı için bu olayda kamu menfaatinin olmadığına bulgu yapıldı. Mahkeme bu kapsamda, 12 bin TL tazminat, 10 bin TL de dava masrafları olmak üzere, Nur Nadir’in toplamda 22 bin TL tazminat ödemesine karar verdi.

