Nur Nadir tazminat ödeyecek

Kıbrıs Medya Grubun eski sahibi Asil Nadir’in eşi Nur Bedri Nadir, dönemin Maliye Bakanı Ahmet Uzun hakkında ortaya attığı iddialarla ilgili suçlu bulundu ve 22 bin TL tazminat ödemeye mahkum edildi.

Nadir, 24 Şubat 2021’de, Kıbrıs TV’de yayınlanan “Sabah Sabah” isimli programda Ahmet Uzun’a yönelik “namussuz” gibi sözler sarf etmiş, Uzun’un rüşvet aldığı ve mahkemenin de bunu sorgulamaması için hükümetin savcıya baskıya yaptığı iddialarını ortaya atmıştı. Nadir, bu kapsamda hükümet ve mahkemede “FETÖ sistemi uygulandığı” ifadelerini kullanmıştı.