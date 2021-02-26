Nur Nadir mahkemelik oldu

Kıbrıs Medya Kurumu Kurucu Başkanı Asil Nadir’in eşi Nur Nadir, basın emekçilerini hedef gösterdiği ve birçok kişiyi FETÖ’cü ilan ettiği gerekçesiyle basın örgütleri tarafından dava edildi



Kıbrıs Medya Kurumu Kurucu Başkanı Asil Nadir’in eşi Nur Nadir, sarf ettiği sözler nedeniyle basın örgütlerinin hedefi haline geldi.

Basın-Sen ve Gazeteciler Birliği, Nur Nadir’e tepki gösterdi.

Basın Emekçileri Sendikası (BASIN-SEN) Başkanı Ali Kişmir, Kıbrıs Medya Grubu Kurucu Başkan Yardımcısı Nur Nadir’in bir basın mensubuna yönelik “hakaretlerine karşı” yasal işlem başlattıklarını duyurdu.

Yazılı açıklama yapan Kişmir, “Sahibi olduğu gazeteyi ve televizyonu kişisel hırsları ile egosunu tatmin etmek için kullanan Nur Nadir hadsizliklerine bir yenisini daha ekledi. Sağlık Bakanlığı’nda basın danışmanı olarak görev yapan Gizem Özgeç’e ağza alınmayacak hakaretler yağdıran malum zat, yalana başvurmaktan da geri kalmadı. Kendini dünyanın merkezi olarak görecek kadar ileri giden Nadir, esasen kendisinin alay konusu haline dönüştüğünü fark edememesi, yönettiği medya kuruluşu için hem üzücü hem de utanç vericidir.” iddiasında bulundu.

Nadir’in onlarca emekçinin hakkını gasp ettiğini, tehdit ve şantajla emekçilere baskı uyguladığını, devletten katkı payı alabilmek için sarı sendika kurdurttuğunu, mevcut hükümetten yana tavır belirleyerek, düzenden nemalanmaya çalıştığını iddia eden Kişmir, “hakaretlerine katlanacak ve suskun kalacak değiliz.” ifadelerini kullandı.

Nur Nadir’in son yaptığı hakaretlere yönelik gerekli yasal işlemi başlattıklarını kaydeden Kişmir, “Birçok kez açtığımız davaları kaybetmesine rağmen, doğruyu bulacak yetiyi gösteremeyen bu zatın, yine kaybedeceği bu davadan sonra, ahlaklı ve etik yorumlarda bulunacağını beklememekteyiz. Ancak bizlerin, bu kişilere ahlaklı olmayı öğretmek, sorumluluğumuzdur.” dedi.

Kişmir açıklamasında, “O nedenle kontrolünü kaybetmiş olan Nur Nadir’e ve Asil Nadir’e son kez uyarıda bulunuyoruz. Eğer bu şekilde ahlaki değerlerden yoksun tavırlarınız devam ederse, sizleri ahlaki çizgiye getirmekten çekinmeyeceğimizi bilmenizi isteriz. Yönettiğiniz basın kuruluşu babanızın çiftliği olabilir ancak basın camiasının tamamı babanızın çiftliği değildir. İstediğiniz gibi konuşup istediğiniz gibi yazmak haddinize değildir. Şımarık çocuklar gibi sürekli insanları aşağılamanıza izin vermeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

GAZETECİLER BİRLİĞİ

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği de Kıbrıs Medya Grubu Kurucu Başkan Yardımcısı Nur Nadir’i kınadı.

Birlikten yapılan yazılı açıklamada, Nadir’in kendi televizyon kanalında katıldığı bir programda, Sağlık Bakanlığı’nda basın danışmanı olarak görev yapan ve pandemi döneminde bakanlık ile gazeteciler arasında kilit noktada yer alan gazeteci Gizem Özgeç’e “sarf ettiği hakaretlerin kabul edilemez olduğu” belirtildi.

Açıklamada, birliğin gerekli yasal mücadelenin verilmesi için girişim başlatacağı kaydedildi.

Birlik açıklamasında, “Kurumunda yaşanan emek sömürüsüne ve onlarca hak ihlaline rağmen utanmadan basın emekçilerini yayınlarında hedef gösteren bu şahsın, özel hayatın gizliliğini ihlal ederek kişilere saldırması ve bunu defalarca tekrar etmesi, ne etik değerlere ne de ahlaki normlara uymamaktadır.” denildi.

Nadir’in söz konusu yayında, sadece Özgeç’e hakaret etmekle kalmadığı, kendisi gibi düşünmeyen ve ‘muhalif’ olarak adlandırdığı tüm medyayı da FETÖ’cü ilan ettiği savunulan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Medya, basın ya da gazetecilik alanında, hiçbir tecrübe, birikim veya fikir sahibi olmayan bu şahsın, rastgele geldiği bir ‘medya patronluğu’ noktasında, basın dünyasına ayar çekercesine savurduğu hakaret ve ağır suçlamalar, sadece etik değerleri aşmamış, aynı zamanda da bir suç unsuru oluşturmuştur.

Nur Nadir’e bu tür saldırıların bir hukuk devletinde kabul edilemez olduğunu hatırlatır, özellikle kadın meslektaşlarımıza karşı yapmış olduğu cinsiyetçi saldırıyı şiddetle kınadığımızı bir kez daha bildiririz.

KTGB Yönetim Kurulu olarak üyelerimize ve onların haklarına karşı yapılan her türlü saldırı ve tehdidin karşısında olduğumuzu bir kez daha belirtir, gerekli yasal mücadelenin verilmesi için girişim başlatacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.”

