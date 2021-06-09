Nüfusun yüzde 18'i aşılandı

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, nüfusun yüzde 18'inin aşılandığını açıkladı



Sağlık Bakanı Ünal Üstel, ülkeye girişlerde ve ülke içerisinde kullanılması adına “Ada Kodu” isimli bir QR kod çalışması yaptıklarını ve bunu Türkiye’deki HES Kodlarına entegre edeceklerini, bu kapsamda takibin kolaylaşacağını ifade etti.

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, Kıbrıs Postası TV’de Gökhan Altıner’in sunduğu 'Sabah Postası' programına katılarak sağlıkla ilgili son gelişmeleri değerlendirdi.

Türkiye’den bugüne kadar toplamda 140 bin doz aşının KKTC’ye gönderildiğini aktaran Üstel, “bu aşıların 139 bin 621’ini yapmış bulunmaktayız. Bu rakam da nüfusun yüzde 18’ine tekabül ediyor. Bir bu kadar daha aşı yaparsak, riskli grubu tamamen aşılamış olacağız” şeklinde konuştu.

“Hedefimiz, Temmuz ayında çift PCR ile ülkeye insan kabul etmek” diyen Üstel, “Adım adım bu hedefe doğru ilerlememiz lazım. Aşılama oranlarında en azından yüzde 40 – 50’lere geldiğimizde, daha rahat hareket edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Yurt dışından KKTC’ye gelenlerle ilgili “sahte PCR” sorusuna ilişkin konuşan Bakan Üstel, “QR kodu sistemini bu kapsamda başlattık. Bizi dünya tanımıyor ama Türkiye Cumhuriyeti tanıyor. Bize bir yol haritası verdiler, onu çalışıyoruz” dedi.

Önümüzdeki haftalarda Ankara’ya bir ziyaret gerçekleştireceklerini aktaran Üstel, “Bu ziyaretten sonra, çalışmalarımızı Türkiye’ye entegre edeceğiz. Mevcut QR kod çalışmalarımızı, Türkiye’deki HES kodu ile birleştireceğiz” ifadelerini kullandı.

KKTC’de kullanılan QR koduna, “Ada kodu” denileceğini kaydeden Üstel, “Ülkeye giriş bu kodla sağlanacak. İnsanımız markete girerken Ada kodunu okutacak. Takip çok daha iyi olacak” şeklinde konuştu.

