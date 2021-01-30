Nüfusa oranla Türkiye’yi geçtik

Tıp İş Başkanı Dr. Ahmet Varış, korona virüs vakalarındaki orana bakıldığı zaman Türkiye ve Güney Kıbrıs'ın önüne geçildiğini söyledi. Varış “İki günde 100 vaka çıktı. 5-6 günlük kapanmayla sonuç alınmaz” dedi

Tıp İş Başkanı Dr. Ahmet Varış, BRT’de yayınlanan 14. Saat programında açıklamalarda bulundu. Ahmet Varış, koronavirüs vakalarındaki orana bakıldığı zaman Türkiye ve Güney Kıbrıs'ın önüne geçildiğini söyledi.

Ahmet Varış, alınan tüm tedbirlere rağmen sağlık çalışanlarının risk altında olması nedeniyle sağlık çalışanlarının koronavirüse yakalandığını belirterek, son günlerde ülkede vaka sayısında artış yaşandığını ifade etti.

Varış şöyle konuştu:

“Son günlerde iki katı vaka artışı var. Özellikle yoğun bakımda ve genç hastalarda da artış yaşanıyor. Toplum tedbirlere uysun. Devlet denetimlerini sıklaştırmalı ve cezaları da uygulamalı.

Bilimsel verilere göre sonuçlar 14-21 gün arasında alınır. 5-6 günlük kapanmayla sonuç alınabileceğini düşünmüyorum.

7 gün 24 saat çalışan ve çok yorulan temaslı takip ekibimiz var. Artan vaka sayısına yetişemiyorlar. Genişletilmesi ve güçlendirilmesi gerekmektedir.

Son iki günde açıklanan yaklaşık 100 vaka içinde yaklaşık 90 yerel vaka var ve bunların arasında kaynakları da bilinmeyenler var. Orana baktığımızda Türkiye ve Güney Kıbrıs’ın önüne geçtik.

Dünyadaki örneklerle aynı şekilde seyretmeye başladık. Bağışıklık sistemi güçlü olanları ve gençleri de etkilemeye başladı. Acı örneklerini yaşamaya başladık.

Ülkede tek eksiklik hemşire eksikliği değildir. 5 yıldan beridir kadrolu doktor istihdamı yapılmamıştır.

Bu salgının yıllarca devam edeceği uzmanlar tarafından söyleniyor. Pandemi hastanesi 5 günden beridir hizmet veriyor. Pandemide 100 göğüs bölümünde 40 yatak var. 140 yatağın 3’te ikisi dolmuştur. Vaka sayısı ile ilgili organizasyon yapılmalı.”

