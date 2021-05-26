Noter huzurunda binlerce istifa vereceğim

YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu, 2 bin 300 civarında istifa ile notere gideceğini ve partiden istifasını vereceğini söyleyerek, “Duruşum yeni bir siyasi partinin kurulmasından yanadır” dedi





Yeniden Doğuş Partisi kurultayından sonra sular durulmadı. Kurultay sonrası istifasıyla gündeme gelen, ardından beklemede kalan YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu, bu hafta istifasını noter huzurunda vereceğini dile getirdi.

Zaroğlu, bu hafta istifa eden binlerce üyeyle birlikte noter eşliğinde genel merkez binasında istifaları teslim edeceğini anlattı. “İşimi sağlam yapacağım” dedi.

2 bin 300, 2 bin 400 civarında istifa ile notere gideceğini anlatan Zaroğlu, “Başka biri olsa hemen yeni bir parti kurardı. Eğer bu ihtiyacı görürsem, yeni bir girişim için adım atardım diyordum. Çok talep aldım. Duruşum yeni bir siyasi partinin kurulmasından yana” yorumunu yaptı.

“İstifa etmedim, Ad- Hoc komitede kalışım bu hükümete yaptığım son iyiliktir.” diyen YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu, kendi ve ona destek verenlerin şu anda muallakta olduğunu, net bir karar için erken olduğunu dile getirdi. Erken seçime ilişkin de açıklamalar yapan Zaroğlu, “Şu an konuşulan tarihler bence doğru değil. İki tarafın ortasında duran ve karar oyu olan bir kişiyim, karar mekanizması değilim. Önce iki taraf ortaya bir karar koysun, uzlaşsın, sonra ben kendi fikrimi söylerim. 10 gün içinde Ad- Hoc komitesinde karar alınır alınmaz yolumuzu çizeceğiz” dedi.

Sosyal medyadaki “Bertan Zaroğlu’na katılım” konusunu da değerlendiren Zaroğlu, özetle şöyle devam etti:

“Hakikati anladığımız takdirde yanlışlara yüz döndük. Tecavüz suçundan 8 ay yatmış, hırsızlık suçundan 18 ay cezaevinde yatmış ve partinin en üst makamlarına hile ile gelmiş kişilerle nasıl siyaset yaparım? Gördük, tespit ettik, söyledik, ifşa ettik, biz yokuz dedik. Yalan rüzgârlarının içinde dolanmak istemiyoruz. Partiden ayrılacaksam ki ayrılacağım, bunu hem halka hem de hükümete izah etmek zorundayım. Çıkıp kamuoyuna bunu üslubumu bozmadan, derine dokunmadan anlattım. Çıkıp bana söyledikleri yanlıştır diyemiyorlar, çünkü hepsi doğru. Ben kimseyle kavga etmiyorum, kimseye savaş açmadım. Neden bu partiden ayrılmama gerektiğini açıklıyorum.”

Kurultaydan sonra birçok YDP üyesinin partiye küstürüldüğünü ifade eden Zaroğlu, bin 600 kişinin istifasının hazırda beklediğini kaydetti. Parti Başkanı Erhan Arıklı’yla ilgili iddialarda bulundu.

Zaroğlu, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Benim kontrol edemediğim halde bu noktaya geldi. Bir olayı değerlendirirken geçmişe dönük de bakılması, kuruluş esnasında yapılan yanlışlardan, kurultay esansında yapılan yanlışlara da bakmak lazım. Bu üyelere çakıl taşı, cahil veya hain de denildi, suçlandılar da… 600, 700 kişi gitmezlerse biz göndereceğiz dendi, odama çilingir ile girilmeye çalışıldı, bu kadar yaşananları unutup hiçe saymak hak mıdır? Gözleri kör çobanın sürüsünün akıbeti uçurumdur. Erhan beyin gözleri artık kördür. Hakikatleri saklayarak, partiden ayrılan gerçek değerleri değersiz gibi gösteremezler.”

