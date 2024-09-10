Nostalji yolculuğu yaşandı

Nostalji ve antika tutkunları, Vintage & Antika Pazarı'nda buluştu

Girne Belediyesi, nostalji ve antika tutkunlarını buluşturacak olan Vintage & Antika Pazarı'nın dördüncüsünü ‘Girne Arkın Group Fest24’ kapsamında düzenlendi.

Etkinlik 7 Eylül Cumartesi günü, Girne Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Ramadan Cemil Meydanı'nda gerçekleşti. Saat 10:00 ile 20:00 arasında ziyaretçilere kapılarını açan etkinlik, birbirinden özel vintage ürünler ve antika objelerle ev sahipliği yaptı.

Etkinlik boyunca ziyaretçiler, nostaljik plaklardan çalınan müzik eşliğinde keyifli bir atmosferde dolaşırken, yiyecek içecek stantları ile birbirinden eşsiz lezzetleri tatma fırsatı buldu. Ayrıca etkinlik kapsamında saat 18.00'de antika ürün müzayedesi gerçekleştirildi.