banner913
banner932
“Verdiğimiz sözü yerine getireceğiz”
“Verdiğimiz sözü yerine getireceğiz”
22 0
Çam kese böceği, insanları da tehdit ediyor
Çam kese böceği, insanları da tehdit ediyor
21 0
 
Cihangir, orta sahasına Gine’den transfer
Cihangir, orta sahasına Gine’den transfer
36 0
Yarın sağanak bekleniyor
Yarın sağanak bekleniyor
35 0
Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Serim, 3’üncü Cumhurbaşkanı Eroğlu’nu ziyaret etti
Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Serim, 3’üncü Cumhurbaşkanı Eroğlu’nu ziyaret etti
24 0
İnsanlık utancı!
İnsanlık utancı!
81 0
Kaldırımda yatarken bulundu
Kaldırımda yatarken bulundu
38 0
banner1032

Nostalji yolculuğu yaşandı

banner1020

Nostalji ve antika tutkunları, Vintage & Antika Pazarı'nda buluştu

banner1045
Nostalji yolculuğu yaşandı
banner971

Girne Belediyesi, nostalji ve antika tutkunlarını buluşturacak olan Vintage & Antika Pazarı'nın dördüncüsünü ‘Girne Arkın Group Fest24’ kapsamında düzenlendi.

Etkinlik 7 Eylül Cumartesi günü, Girne Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Ramadan Cemil Meydanı'nda gerçekleşti. Saat 10:00 ile 20:00 arasında ziyaretçilere kapılarını açan etkinlik, birbirinden özel vintage ürünler ve antika objelerle ev sahipliği yaptı.

Etkinlik boyunca ziyaretçiler, nostaljik plaklardan çalınan müzik eşliğinde keyifli bir atmosferde dolaşırken, yiyecek içecek stantları ile birbirinden eşsiz lezzetleri tatma fırsatı buldu. Ayrıca etkinlik kapsamında saat 18.00'de antika ürün müzayedesi gerçekleştirildi.

banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.