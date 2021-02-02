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Nöbetçi eczanelerden ‘oje ve fondöten’ uyarısı

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Nöbetçi eczaneler, nöbette gereksiz yere oje, fondöten gibi ihtiyaçları için gelen müşterilerden rahatsız

Nöbetçi eczanelerden ‘oje ve fondöten’ uyarısı
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Pandemi süreci ile birlikte yürürlükteki kararlar, 'evde sıkılmalara' neden oluyor. 
Eczacılar Birliği'ne göre "canı sıkılan bazı yurttaşlar" eczaneyi ziyaret ediyor... 
Bahane ise biten oje ya da fondöten... 
Katıldığı TV programında konuşan Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz, bu konuda uyarıda bulundu. 
Öksüz, “Biz nöbette açıkladık ki risk guruplarına öncelik verelim. Sıra beklemede özellikle… Fakat canı sıkılan bazı vatandaşlarımız olmuyor değil. Ojesini, fondötenini isteyen… Evet, anlıyoruz insanları ama bu ihtiyaçlarını lütfen gün içinde halletsinler…  Nöbetçi eczanelere gelmesinler. Mümkün mertebe lütfen evde kalsınlar. Acil ihtiyaç olmadığı sürece lütfen dışarıya çıkmasınlar” diye konuştu. 
 
 
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