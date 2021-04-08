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Nöbetçi Eczaneler - 8 Nisan 2021

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Nöbetçi Eczaneler - 8 Nisan 2021
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LEFKOŞA:

ABBASOĞLU ECZANESİ

 ŞhT.Mustafa Ruso Cad. N0:112 /D Yarim Gelinlik yanı Küçük Kaymaklı Lefkoşa

 03922271664

***

FULDEN DONANGİL ECZANESİ

 Osman Paşa Caddesi / KÖŞKLÜÇİFTLİK Lefkoşa- MARDO CAFE Karşısı

 0392 228 25 72

 ***

SEVAL ECZANESİ

 9 Yavuz Konnolu Sok. Özel Başkent Hastanesi yanı Kermiya Lefkoşa

 03922238675

 GİRNE:

AYDIN LİFE ECZANESİ

 Kurtuluş Cad. Minimal Plaza N0:6 Doğanköy (Bellapais yolu Starling Karşısı )

 0392 815 73 50

 ***

ZEHRA KELEBEK ECZANESİ

 Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Demirege Apt. 169 A Lapta Girne

 0392 821 38 88

GAZİMAĞUSA:

ARAS ÖNCÜ ECZANESİ

 İlarma Süpermarket karşısı, 15 Ağustos Bulvarı No:46, Larnaka Yolu, Mağusa

 05338617098

***

REZAN ECZANESİ

 SALAMİS YOLU, DAÜ ÇEMBERİ YANI, FOTO ÖZAY KARŞISI, NOVEL CENTRE POINT

 03923656911

GÜZELYURT:

KIVANÇ UFUK ECZANESİ

 Şht.Hasan Cafer Sok. NO: B 12 Güzelyurt Gunna İletişim Karşısı

 0392 714 18 94

İSKELE:

SULTAN TOPEL ECZANESİ

 Makenzi Cad. Dük N0:6 Ottoman yanı İskele

 3301720

 LEFKE:

AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ

 ŞHT. FUAT YAKUP SOKAK N0:7 DENİZLİ LEFKE

 7278 565

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