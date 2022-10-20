Nobel Ödüllü Aziz Sancar, KKTC’nin tanınmasına destek verdi

2015 yılında Kimya dalında Nobel ödülüne layık görülen Prof. Dr. Aziz Sancar, üzerinde KKTC bayrağının yer aldığı ve “TRNC should ve recognized” (KKTC Tanınmalıdır) yazan sweatshirt’ü ile KKTC’nin tanınmasına destek verdi.

Sosyal medyada yankı bulan fotoğraftaki baskılı sweatshirt’ü Aziz Sancar’a, Cumhurbaşkanlığı Sağlık Danışmanı Prof. Dr. Nedime Serakıncı’nın hediye ettiği ortaya çıktı.

Serakıncı, TAK’a yaptığı açıklamada, Aziz Sancar’a neden böyle bir doğum günü hediyesi gönderdiğini anlattı.Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı’nca (MEB) Ankara'da yapımı tamamlanan eğitim kampüsüne adı verilen Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar’la, bu yıl 17 Şubat’ta Ankara’da görüştüklerini anlatan Serakıncı, “her ikimizde uzun yıllar yurt dışında kalmanın vatan sevgisinin, anlamını çok iyi biliyoruz. Hocam, kendisinin daha önce birçok kez belirttiği gibi Türk dünyasına ve Kıbrıs Türküne olan desteğini orada da yineledi. Bu ziyaret sırasında Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar ile de bir zoom görüşmesi yaptılar ve bu görüşmede de Kıbrıs’ta iki devletli çözüm ve tanınma konuları konuşuldu. Ben de bu sohbetten ilham alarak Eylül ayındaki doğum gününde böyle bir hediye hazırlayarak kendisine ilettim. Kendisinin fotoğraf çekip ABD'de yaşayan ortak dostumuz Kıbrıslı Türk Fevzi Yalın'a bu fotoğrafı göndermesiyle konu sosyal medyada yayıldı. Ben de izin alarak paylaştım” dedi.

Aziz Sancar’ı 2017’de KKTC’ye davet ettiğini, daha sonra da yüz yüze tanıştıklarını kaydeden Serakıncı, o dönemden bu yana Sancar ile yakın bir ilişki içinde olduklarını aktardı. Serakıncı, “gerçekten çok yakın bir bağ kurduk. Bana manevi kızım demesi o zamanlara dayanıyor. Benim çalışmalarımı da yakından takip ederek her yeni gelişmede ‘Ben sana boşuna sen benim manevi kızım ve Türk kadınlarının rol modelisin demiyorum’ notunu düşüyor” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sosyal medyadan Sancar’a teşekkür etti. Tatar, “Bilim insanı ve sağlık danışmanım Prof. Dr. Nedime Serakıncı’nın hediyesini gururla giyerek paylaşan ve milli mücadelemize büyük destek veren Prof. Dr. Aziz Sancar’a şahsım ve Kıbrıs Türk Halkı adına yürekten teşekkür ediyorum...” dedi.

