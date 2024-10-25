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Nizam: “M. Kemal Deniz’i vefatının 24. yılında saygı ve özlemle anıyoruz”

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Nizam: “M. Kemal Deniz’i vefatının 24. yılında saygı ve özlemle anıyoruz”
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Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği, Kıbrıs Cumhuriyeti Temsilciler Meclisi milletvekillerinden, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nin kurucusu M. Kemal Deniz’i vefatının 24’üncü yılında saygı ve özlemle andıklarını ifade etti.

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Mehmet Nizam ve Yönetim Kurulu, M. Kemal Deniz’in vefatının 24’üncü yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Birlik Başkanı Nizam mesajında şu ifadeleri kullandı:

“1942 yılında Kıbrıslı Türklere liderlik ederek, Kıbrıslı Türk çiftçilerin Rum çiftçilerle ortak olduğu birlikten ayrılan ve o zorlu günlerde Kıbrıslı Türklere öncülük eden, 1943 yılında o günün zor şartlarında Kıbrıslı Türklerin örgütlenmesinde birlik ve beraberliğinde çok büyük rol oynayan birçok kurum ve kuruluşa katkı sağlayan, Kıbrıs Cumhuriyeti Temsilciler Meclisi milletvekilliği görevini yapan ve Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği'nin kurulmasını sağlayan ismi, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği ile özdeşleşmiş Kemal Denizi ölümünün 24. yılında saygı ve özlemle anıyoruz.”

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