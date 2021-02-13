Nisan’da açılma hedefi

Sağlık Bakanı Pilli, “Nisanda bütün sektörleri açmayı hedefliyoruz. Türkiye'den toplamda 500 bin aşı gelmesini hedefliyoruz” dedi

Covid-19 pandemisi ile mücadelede önemli olan aşı programı çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti’nden önceki gün gelen 40 bin doz aşı ile birlikte bugüne kadar gelen toplam Sinovac aşısı 80 bine ulaştı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, 2. doz Covid-19 aşısını dün yaptırdı.

Pilli, salgınla mücadelede en büyük silahın vatandaşların kurallara uyması olduğunu vurgulayarak “Toplumda anlamlı bir koruyuculuğun oluşması ve halkımızın sağlığı için hedefimiz, aşıya ulaştığımız takdirde mart ayının sonuna kadar 300 bin kişinin yani toplumun yüzde 75ini aşılamaktır” dedi.

Bakan Pilli, Türkiye Cumhuriyeti'nden önceki gün gelen aşıyla birlikte toplam 80 bin aşının KKTC’ye ulaştığına işaret ederek 40 bin kişinin Sinovac aşısını yaptırdığını ve dün itibariyle 2.doz aşılamaya başlandığını kaydetti.

AB'den gönderilen 2 bin 250 Pfizer-BioNTech aşının 1. dozlarının tamamlandığını, 2. doz için yine AB tarafından gönderilen 2 bin 250 adet pfizer BioNTEch aşılarının uygulanmasına başlandığını da ifade eden Bakan Pilli, aşı uygulamalarının Sağlık Bakanlığı'na bağlı 25 merkezde devam ettiğini açıkladı.

Pilli, 1. doz aşılarını yaptıran vatandaşların aşı kartlarından 2. doz için tarih ve

Pilli, aşının çok önemli olduğunu belirterek "Dünyada bu kadar sıkıntılar varken, aşıya ulaşmak bu kadar zorken, Türkiye her zaman bizim yanımızda olmuştur, aşı konusunda da bizi yalnız bırakmamıştır. Şu anda toplamda Türkiye'den 80 bin aşı geldi. 40 bin aşıyı yaptık, önümüzdeki günlerde yeni gelen 40 bin aşıyı da düzenli şekilde yapacağız." ifadelerini kullandı.

Pilli, "Önümüzdeki günlerde 65 yaş üstü aşılar bitecek. Aşıyla pandemiyi kontrol altına almayı ve nisanda bütün sektörleri açmayı hedefliyoruz. Türkiye'den toplamda 500 bin aşı gelmesini hedefliyoruz, bu sayıdan fazlası da olabilir." değerlendirmesinde bulundu.



