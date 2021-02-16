“Nisana kadar komşuculuğu bırakın”

Sağlık Bakanı Pilli, “Herkes Nisan’a kadar komşuculukta kahve içmeleri bıraksın. Bu hafta çok önemli. Lütfen herkes kendine düşen görevi yapsın ve bir daha kapanmamak şartıyla önümüzdeki hafta açılıma gidelim” dedi

Sağlık Bakanı Ali Pilli, vaka gidişatındaki seyrin aşağıya düşmeye başladığını kaydetti. Pilli, 80’in üzerinde olan günlük vakaların önceki gün itibariyle 17’ye gerilediğini, alınan kararların bunu etkilediğini ifade etti.

Bireysel tedbirlerin önemine değinen Pilli, “Bir kez daha kapanmamak için açılıma giderken herkes kendi üzerine düşen görevleri yapsın. Denetimden ziyade kişiler üzerine düşeni yapsın, bir kez daha kapanmaya tahammülümüz kalamadı. Maske, mesafe hijyen kurallarına uyalım.” şeklinde konuştu.

Mutasyona uğrayan virüsün vakalar üzerinde daha çok bulaşıcı olduğunu dile getiren Pilli, Maske, mesafe hijyen kurallarına uyarak en az kayıpla virüsün atlatılacağını anlattı.

“BU HAFTA ÇOK ÖNEMLİ, BİZİM, HEPİMİZİN SINAVIMIZDIR”

Vakaların düşüşe geçtiğini ve bu haftanın çok önemli olduğunu anlatan Pilli, şöyle devam etti: “Herkesin başına bir polis koymamız mümkün değildir. Çalışan bir kişi aile büyüklerine giderken sosyal mesafesini korusun, maskesini taksın. Nisana kadar komşuculukta kahve içmeleri bıraksın. Bu hafta çok önemli. Lütfen bu hafta herkes kendine düşen görevi yapsın ve bir daha kapanmamak şartıyla önümüzdeki hafta açılıma gidelim. Uzmanlar bu virüsün Mart ayında pik yapacağını söylüyor, tedbir alırsak bu öngörülen piki yaşamamış oluruz. Bunun için kendimize düşen görevleri yapmalıyız. Bu hafta bizim, hepimizin sınavımızdır. Eğer kurallara uyarsak yeni bir artış yaşamayız. Açılım önümüzdeki günlerde vakaların durumuna göre değerlendirilecektir. Tablo 15, 20’sine dek netleşecek emiştim, netleşmeye başlıyor. Sağlık ön planda ama ekonomi de bizim için çok önemli.” şeklinde konuştu.

Pandemi Hastanesi’nde tedavisi süren 153 kişi olduğunu anlatan Pilli, bu sayının bile çok fazla ve kapasite üzerinde olduğunu kaydetti.

Pilli, “Arzumuz özellikle Pandemi Merkezi’ndeki hasta sayısını daha aşağıya çekmek ve sağlık sistemini rahatlatmaktır. Bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz” dedi.

“Bakanlar Kurulu toplantısına sunulan bilimsel veriler açıklanacak”

Bakanlar Kurulu toplantısında sunulan bilimsel verileri basın ile de paylaşacağını kaydeden Pilli, söz konusu raporda yer alan yerel vakaların haftalık, bölgesel verilerinin olduğunu, bunların gizlenmediğini, açıklanacağını ifade etti.

