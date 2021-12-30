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Nisa İstanbul’a götürüldü

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Girne’de evinde geçirdiği talihsiz kaza sonucu yaralanan ve o tarihten itibaren yoğun bakımda tedavi gören 13 yaşındaki Nisa Hacı, ambulans uçakla İstanbul’daki Memorial Hastanesi'ne sevk edildi

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Nisa İstanbul’a götürüldü
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Girne’de 22 Kasım tarihinde evinde yoga ipinin boynuna dolanmasıyla yaralanan ve o tarihten itibaren yoğun bakımda tedavi gören Nisa Hacı, özel ambulans uçakla İstanbul’daki özel Memorial Hastanesi’ne sevk edildi.
Emre Hacı ve Nüvit Gazi Hacı çiftinin 13 yaşındaki kızları Nisa, evinde 22 Kasım tarihinde talihsiz bir kaza geçirerek kalbi durmuştu.
Önce Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan ardından Güney’deki Makarios Hastanesi’ne götürülen Nisa dün İstanbul’a sevk edildi. Nisa Hacı’nın tedavisine Memorial Hastanesi’nde devam edilecek.
 
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