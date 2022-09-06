banner762
banner815
Sezonun 3. Drag Yarışı 9-10 Eylül tarihlerinde
Sezonun 3. Drag Yarışı 9-10 Eylül tarihlerinde
12 0
17 0
 
Hamitköy göleti de kurudu
Hamitköy göleti de kurudu
17 0
İskele’de 4. Kültürlerin Kaynaşması Etkinliği başladı
İskele’de 4. Kültürlerin Kaynaşması Etkinliği başladı
14 0
29 0
Larnaka Gençler Birliği yönetimi antrenörlerle sözleşme imzaladı
Larnaka Gençler Birliği yönetimi antrenörlerle sözleşme imzaladı
25 0
KTSYD üyeleri bilgilerini tazeledi
KTSYD üyeleri bilgilerini tazeledi
16 0
banner797

“Nijeryalılar, Kuzey Kıbrıs’ta daha güvende”

banner476

Nijerya Topluluğu’ndan bir grup, Kuzey Kıbrıs’ın güvenli bir ülke olduğunu vurgulayarak, “Nijeryalılar, Kuzey Kıbrıs’ta Kuzey Nijerya’dan olduklarından daha güvendedirler” dedi

banner825
“Nijeryalılar, Kuzey Kıbrıs’ta daha güvende”
 
 
Kuzey Kıbrıs’ta Nijerya Topluluğu’ndan (NCNC) bir grup, önceki gün başkent Lefkoşa’da bir basın açıklamasıyla, Kuzey Kıbrıs’ın güvenli bir ülke olduğunu vurgulayarak, “Nijeryalılar, Kuzey Kıbrıs’ta Kuzey Nijerya’dan olduklarından daha güvendedirler” dedi.
NCNC Başkanı Isaac Ifetoluwa Ajayi, NCNC Lefkoşa Koordinatörü Daniel Oyelaja ve Topluluk’tan bazı üyeler önceki gün saat 16.00’da Küçük Kaymaklı’da bulunan Şht. Hüseyin Ruso Stadyumu önünde toplanarak basına bir açıklamada bulundular.
Grup, hem Türkçe hem de İngilizce dillerinde “Nijeryalılar, Kuzey Kıbrıs’ta Kuzey Nijerya’dan olduklarından daha güvendedirler”, “Kuzey Kıbrıs hakkında yanlış bilgilendirmeyi durdurun”, yazılı çeşitli pankartlar açtılar.
NCNC Başkanı Isaac Ifetoluwa Ajayi, “burada Kuzey Kıbrıs’ta Nijerya Topluluğu olarak ülkelerini ve ülkelerindeki yetkilileri bilgilendirmek ve ayrıca ailelerine Kuzey Kıbrıs’ta güvende olduklarını söyleme fırsatı yakalamak için toplandıklarını” ifade ederek, “Kuzey Kıbrıs’ta Nijeryalıların öldürülmeleri söz konusu değildir” diyerek, Kuzey Kıbrıs’ta böyle bir kültürün olmadığını söyledi. Ajayi, “Kuzey Kıbrıs’ta yaşayanlar, insan kaçırmadan, tacizden, terörizmden ya da öldürmeden uzak, güvendedir” dedi.
Ajayi, buradaki sorunlarının yüksek ev ücretleri, enflasyon, hayat pahalılığı gibi sorunlar olduğuna işaret ederek, “Bazı Nijeryalı öğrencileri doğal ölüm nedeniyle kaybetmiş olduklarını, geçmişte bazı Nijeryalı öğrenciler arasında bazı olaylar yaşandığını ancak Kuzey Kıbrıs’ın şiddetten uzak bir ülke olduğunu” söyledi.
Ajayi, Nijeriya Diaspora Komisyonu (NiDCOM) Başkanı Abike Dabiri-Erewa’ın Kuzey Kıbrıs’la ilgili açıklamalarının NiDCOM Başkanı’nın “bazı öğrenciler tarafından yanlış bilgilendirildiğinden kaynaklandığına inandıklarını” belirtti.
NCNC Lefkoşa Koordinatörü Daniel Oyelaja da, “Kuzey Kıbrıs’taki Nijerya topluluğu yanlış bilgilendirmeye ‘hayır’ diyor” diyerek, Nijeriya Diaspora Komisyonu Başkanı Abike Dabiri-Erewa’ın Kuzey Kıbrıs hakkındaki açıklamalarını “yanlış bilgilendirme” ve “gereksiz” olarak nitelendirdi. Oyelaja, “Kuzey Kıbrıs, Afrika’nın herhangi bir bölgesinden daha güvenlidir…Kuzey Kıbrıs’ta güvenli ellerdeyiz” dedi.
Oyelaja, “Bu ülke ve Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan tüm Nijeryalılar, bu yanlış bilgilendirmeden ötürü arkadaşlarımız ve ailelerimiz arasında yarattığı endişeden dolayı Abike Dabiri’den bir özrü hak ediyor” dedi.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.