Nijerya Bağımsızlık Gününü Moe Sahnesinde Coşkuyla Kutladı

Nijerya Bağımsızlık Günü , 1 Ekim 2024 tarihinde Yakın Doğu Üniversitesi sponsorluğunda coşkuyla kutlandı.Etkinlik,Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsünde MOE Sahnesi’nde gerçekleştirildi ve büyük bir katılımla gerçekleşti. Ada genelinde Nijeryalı öğrenciler ve toplum üyeleri yogun ilği gösterdi.

Gün boyunca müzik, dans, kültürel gösteriler, konuşmalar ve lezzetli yemeklerle dolu etkinlik , farklı kültürlerden gelen birçok kişiyi bir araya getirdi. Katılımcılar, unutulmaz anlar yaşarken, etkinlik aynı zamanda topluluklar arası kaynaşma ve dayanışma fırsatı sundu.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin yanı sıra çeşitli sponsorların katkılarıyla düzenlenen etkinlik, özellikle öğrenciler arasında büyük yankı uyandırdı ve Nijeryalı topluluğun kültürel zenginliklerini sergilediği anlamlı bir gün olarak kaydedildi.

