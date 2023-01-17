Meclis’te kürsüye çıkan CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, “son bir hafta hem elektrik kesintilerinden hem de zihinlerden dolayı ülkenin karanlığa büründüğünü” söyledi.

“Karanlık bu ülkede bizim istediğimiz bir şey değildir. Bizler bu ülkenin aydınlık olmasını istiyoruz” diyen İncirli, “Evlerinin de zihinlerinin de aydınlık olmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı. İncirli, Hükümete elektrik kesintileriyle ilgili planlarının ne olduğunu sordu.

Geçtiğimiz hafta Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal’ın, kadınların temel insan haklarına yönelik sarf ettiği sözlere değinen İncirli, hükümetin “soruşturma başlatıldığını” açıkladığını anımsatarak, “Neyi soruşturacaksınız? Bu soruşturmayla ne yapmaya çalıştığınız çok iyi biliyoruz. Toplumun her kesiminden gelen baskıyı bir parça azaltmaya çalışıyorsunuz. Bu baskıyı azaltamazsınız. Bu öfke soruşturmayla falan savuşturulamaz. İnsanların öfkesini yatıştıramazsınız. Yapmanız gereken, bu açıklamaları yapan devlet görevlisini derhal görevden almaktır” dedi.

