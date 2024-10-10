New York öncesi durum değerlendirmesi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis’te temsil edilen siyasi partilerin başkanlarıyla görüştü.
Cumhurbaşkanlığında dün saat 17.20'de başlayan toplantıda, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, New York’ta yapacağı gayriresmi temasları öncesinde siyasi parti liderlerini bilgilendirdi, görüşlerini aldı.
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