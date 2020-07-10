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Nevzat Anayasa hayatını kaybetti

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Nevzat Anayasa hayatını kaybetti
10 Temmuz 2020 Cuma 12:22

Ülkemizin tanınan ve sevilen simalarından Nevzat Anayasa bu sabah hayatını kaybetti.

Uzun yıllar çalıştığı Kıbrıs Türk Hava Yolları’nın eski amirlerinden, Kıbrıs’ın tanınmış isimlerinden 69 yaşındaki Nevzat Anayasa bu sabah yaşamını yitirdi.

69 yaşında hayata gözlerini yuman Anayasa, yakın zamanda İngiltere’den adaya dönmüş, karantinanın son gününde kalp rahatsızlığı nedeniyle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne kaldırılmıştı.

Daha önce 2010’da, 2018’de ve son operasyonda kendisine stent takılmıştı. Diyabet ve koroner hastasıydı.

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