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Nethouse’tan Öğrencilere Kaçırılmayacak Fırsat: 9 Aylık İnternet Kampanyası!

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Nethouse’tan Öğrencilere Kaçırılmayacak Fırsat: 9 Aylık İnternet Kampanyası!
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Yeni eğitim dönemine hızlı bir başlangıç yapın! Nethouse öğrencilere özel avantajlı bir kampanya sunuyor! 6 aylık internet alana 3 ay internet bedava! Online dersler, projeler ve araştırmalar hız kesmeden devam ederken, öğrenciler için güçlü ve kesintisiz internetin tadını çıkarma zamanı.
Nethouse’un 5Ghz hızındaki yüksek performanslı interneti ile bağlantılarınız hep sorunsuz! Ders çalışırken, arkadaşlarınızla oyun oynarken veya sevdiğiniz dizi ve filmleri izlerken en hızlı internet deneyimini yaşayın. Üstelik, taahhüt yok, vade farksız 3 taksit imkânı ile özgürlüğün ve esnek ödeme avantajlarının tadını çıkarın.
Hepsi bu kadar değil! Nethouse’un sunduğu “Arkadaşını Getir” kampanyasıyla internet keyfinizi daha da uzatabilirsiniz. Yanınızda bir arkadaşınızı getirip ona da internet aldırdığınızda, hem siz hem de arkadaşınız +1 ay ücretsiz internet kazanıyorsunuz! Üstelik, bu kampanyada arkadaş sayısında bir sınır yok. Eğer her ay bir arkadaşınızı getirirseniz, tam bir yıl boyunca internete hiç ücret ödemeden bağlanma şansı elde edebilirsiniz!
Ada’nın lider internet sağlayıcısı olan Nethouse, uzun yıllardır sunduğu kaliteli hizmetle öğrencilerin güvenini kazanmaya devam ediyor. Müşteri memnuniyetini ön planda tutan Nethouse, şimdi de bu cazip kampanyalarıyla öğrencilere en uygun çözümleri sunuyor.
Kampanyalar hakkında daha fazla bilgi almak veya başvuruda bulunmak için 0392 444 0 555 numaralı çağrı merkezini arayabilirsiniz.
Nethouse ile hızınıza hız katın, taahhütsüz internetin özgürlüğünü yaşayın!
 
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