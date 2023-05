Nethouse’tan dev kampanya

Ülkemizin lider internet firması Nethouse, baharda birbirinden avantajlı kampanyaları kullanıcıların huzuruna sunuyor

Ülkemizin yerli internet şirketi, 23 yıllık tecrübesi ve her geçen gün kendini yenileyen, geliştiren ve günümüz dünyasının teknolojisini yakından takip eden Nethouse, baharda bomba gibi bir kampanya başlatıyor.

6 AY ALANA 6 AY BEDAVA

“Dev kampanya” sloganı ile kampanya duyurusuna çıkacak olan Nethouse, Yeni aboneliklere özel 6 aylık internet alana ekstra 6 aylık interneti bedava sunacak. Kullanıcılar bu kampanya sayesinde, 12 ay boyunca adanın en hızlı internetini 6 aylık paket ücreti karşılığında kullanabilecek.

Haftanın 7 günü, günün 24 saati ulaşılabilecek çağrı merkezi ile kullanıcılara sınırsız teknik destek hizmeti veren Nethouse internet için 0392 444 0 555 numaralı çağrı merkezini arayabilir veya www.nethouse.net internet üzerinden bilgi alabilirsiniz.

TAAHHÜT YOK, CAYMA BEDELİ YOK

Yerli internet firmamız Nethouse, ülkesini seven ve ülkesine hizmette sınır tanımayan düşünce yapısı ile vatandaşlarımızı bu kampanyadan faydalandırırken bir kolaylık daha sunacak.

Nethouse interneti tercih edecek kullanıcılar kampanyadan faydalanmak için herhangi bir taahhüt vermek zorunda olmayacaklar. Üstelik cayma bedeli de yok!

Nethouse firması kullanıcılara sunacağı kampanyalı internet hizmeti için kredi kartı ile ödemelerde vatandaşların kart limitlerini bloke etmeden, vade farksız taksit kolaylığı da yapacak.

HER 1 ARKADAŞ İÇİN +1 AY HEDİYE

Bilgi Teknolojileri Haberleşme Kurumu verilerinde zirvede yer alan Nethouse internet, hem kazanıyor hem de vatandaşlarımıza kazandırıyor.

Sınırlı sayılı kampanyalar için kullanıcılara çağrı yapan Nethouse firması, hem yeni hem mevcut aboneleri için arkadaşını getirene de ayrı bir hediye veriyor. “Arkadaşını al da gel” kampanyası ile herhangi bir arkadaşını yanında getiren kullanıcının hem kendine, hem de getirdigi arkadaşının alacağı paket üzerine +1 ay hediye internet veriyor.

Bu kampanyada arkadaş sayısı sınırlaması da olmayacağı için dileyen kullanıcı her ay 1 arkadaşını götürürse 1 yıl boyunca internete hiç para vermemiş olacak.