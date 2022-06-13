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Netbir İnternet Ltd'in yetkilendirmesini 3 ay süreyle askıya aldı

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Netbir İnternet Ltd'in yetkilendirmesini 3 ay süreyle askıya aldı

 Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK) Yönetim Kurulu, Netbir İnternet Ltd adlı şirketin internet servis sağlayıcılığı yetkilendirmesini 3 ay askıya aldı.
BTHK tarafından yapılan yazılı açıklamada, 3 ay boyunca sadece mevcut aboneliği devam edenlere hizmet verilmesine, yeni abone yapılmamasına veya mevcut abonelerin abonelik yenileme işlemi yapılmamasına karar verildiği de bildirildi.
 
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