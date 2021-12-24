“Nerede bu hükümet?”

Zamları protesto eden sendikalar, Meclis önünde eylem yaptı, yolu trafiğe kapattı, alkışlarla hükümeti protesto etti

Sendikal Platform, "zamları, pahalılığı ve TL’nin değer kaybının ortaya çıkardığı yıkımı protesto etmek" için Meclis önünde eylem yaptı.Eyleme tüp gaz ile gelen sendika yöneticileri, konuşmaların ardından oturma eylemi başlatarak Meclis önündeki yolu bir süreliğine trafiğe kapadı.Caddede trafik akışını bir süreliğin kapayan Sendikal Platform, alkışlarla eyleme devam etti.Sendikal Platform, 28 Aralık’ta yine Meclis önünde daha geniş katılımlı bir eylem yapacaklarını ve eylemin detaylarını bugün saat 11.00’de KTOEÖS Merkezi’nde basın açıklaması yaparak, paylaşacaklarını açıkladı.Sendikaların yönetim kurulları düzeyinde yapılan ve 14.30’da başlayan eylemde, KTAMS Başkanı Güven Bengihan ile KTOEÖS Başkanı Ozan Elmalı konuşma yaptı.Konuşmaların ardından, Elmalı’nın çağrısıyla sendika temsilcileri oturma eylemi başlatarak Meclis önündeki yolu kapadı ve alkışlarla eyleme devam etti.KTAMS Başkanı Güven Bengihan, eylemde yaptığı konuşmada, hükümeti, yaşanan ekonomik yıkım karşısında halkın alım gücünü koruyucu önlemler almadığı gerekçesiyle “duyarsız”, muhalefeti ise “adı var kendi yok” diye nitelendirerek eleştirdi.Ülkenin her geçen gün fakirleştiğini, enflasyonun Türkiye’deki enflasyonun iki katı olduğunu belirten Bengihan, Türiye’de asgari ücretliye yüzde 50 artış yapılırken, Kuzey Kıbrıs’ta yapılan yüzde 40 artış sonucunda işverenlerin sergilediği “olumsuz tutumu” kınadı.Bengihan, bazı marketlerin fırsatçılık yaparak fahiş fiyatlarla ürün sattıklarını savunarak, “Hükümet buna ses çıkarmayacak, denetim yapmayacak, sadece izleyecek… Halk geçim derdinde, onlar seçim…” dedi.Sendikal Platformun bu ülkenin geleceğiyle ilgili gaile çektiğini vurgulayan Bengihan, yoksullaşmanın ve “sorumsuz ve vurdumduymaz” siyasetçilerin Kıbrıs Türk halkının kaderi olmadığını kaydetti.Dövizin bir hafta önceye kadarki yükselişine işaret eden Bengihan, son günlerde dövizde düşüş yaşandığını ancak marketlerdeki fiyatların düşmediğini söyledi. “Nerede bu hükümet edenler?” diye soran Bengihan, denetim yapılarak, cezalar kesilmesi gerektiğini söyledi.Asgari ücret konusuna da değinerek kararın Bakanlar Kurulu’nda onaylanması gerektiğini kaydeden Bengihan, Başbakanın konuyla ilgili açıklamalarını eleştirdi.Bengihan, “İsyanımız bu harami düzenedir” diyerek konuşmasına son verdi.