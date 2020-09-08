Nefes kesen tatbikat

Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı başarıyla devam ediyor

TC Milli Savunma Bakanlığı, Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı'nın başarıyla devam ettiğini bildirerek, yeni fotoğraflar paylaştı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde icra edilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-2020'nin, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı birliklerinin katılımıyla sürdüğü belirtildi.Bakanlık, tatbikattan yeni fotoğrafları da paylaştı.Türkiye Milli Savunma Bakanlığı’nın, Oruç Reis ile ilgili yapmış olduğu ve KKTC’nin katılımıyla icra edilen Şehit Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası tatbikatına ilişkin paylaşımları Rum basınında da yer aldı.Güney'de yayımlanan Fileleftheros gazetesi “Ankara’dan Savaş Naraları” başlıklı haberinde Türkiye Milli Savunma Bakanlığı’nın “Deniz Kuvvetlerine ait fırkateyn ve korvetler, Doğu Akdeniz’deki yetki alanlarımızda çalışmalarını sürdüren Oruç Reis araştırma gemisine refakat ettiği” şeklindeki açıklamalarına yer verdi.