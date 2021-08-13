Taşkent – Güngör'de uzun zamandır kapalı olan bir taşocağına yeniden faaliyete başlama izni verilmesi, Güngör halkını ayağa kaldırdı. Eyleme giden bölge sakinleri "Köylerde yaşayan insanların hayatı hiçe sayıldı, çevre sermayeye peşkeş çekildi. Bakan halkın değil, sermayenin yanında olmayı tercih etti” diye isyan etti

Taşkent – Güngör mevkiinde bulunan ve uzun zamandır kapalı olan Neke Ltd. Kum Çakıl İşletmeleri’nin Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından 5 yıllığına yeniden faaliyete açılması üzerine eyleme gidildi.Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı önünde toplanan Güngör halkı ve çevreci vatandaşlar, taşocağının 5 yıllığına faaliyete açılmasını pankartlar ve siyah çelenk ile protesto etti.Dün sabah saat 10:00’da Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı önünde toplanan Güngör halkı ve çevreci vatandaşlar, “Sayın Bakan istifa”, “Nefes almak hakkımız”, “Tek isteğimiz yaşam hakkı”, “Yeni taşocağı iznine hayır” yazılı pankartlar taşıdı ve bakanlığa siyah çelenk bıraktı.Güngör Muhtarı Ayhan Demirtaş, izin verilen bölgenin Taşkent’teki evlere yakın olduğunu ve patlatma işlemi başlaması durumunda hem köye hem de köylülerin sağlığına zarar vereceğine dikkat çekti.Ayhan Demirtaş, bölgede zaten faaliyette olan 3 taşocağı olduğunu ve bunlardan birinin de yeniden açılacak olan Taşocağı izni alan şirkete ait olduğunu ifade ederek bu yeni taşocağı izninin iptalini istediklerini ifade etti.Demirtaş, yeniden açılmasına izin verilen taşocağının köye yaklaşık 350 metre uzaklıkta olduğunu belirterek, bu taşocağının daha önce çalıştırıldığı yıllarda doğayı mahvettiğini de vurguladı.Demirtaş, "Bu karar alınırken, köylerde yaşayan insanların hayatı hiçe sayılmıştır, dağlarımız ve çevre sermayeye peşkeş çekilmiştir. Sayın Bakan halkın değil, sermayenin yanında olmayı tercih etmiştir” dedi.“Sermaye halktan daha güçlü çıktı!” diyen Demirtaş, bu taşocağı ile ilgili dilekçe yazıldığını, imza toplandığını ve Tarım Bakanı’na ulaştıklarını ancak bir sonuç alamadıklarını ifade etti.Demirtaş, daha sonra Güngör köylüleri tarafından hazırlanan basın bildirisini okudu.Basın bildirisi şöyle:"Güngör Köyünde uzun yıllardır kapalı olan Taşocağına tüm çırpınışlarımıza rağmen Tarım Ve Doğal Kaynaklar Bakanlığınca 5 yıllık yeni izin verilmiştir. Zaten faaliyette 3 adet Taşocağı köyümüzde mevcuttur ve bunlardanbir tanesi ilgili firmaya aittir. Ve ikinci bir izin verilmiştir. İlgili Taşocağı köyümüze 350 metre mesafededir. Aynı zamanda, Taşkent Köyüne de 1 Km mesafededir. Bu Taşocağı izinli olduğu yıllarda çatışma sahasını yasadışı bir şekilde aşmış doğayı ve çevreyi katletmiştir. İlgili mevzuata göre; Bu Taşocağının izninin derhal iptal edilip yargıya intikalinin sağlanması gerekmekteydi. Maalesef, Tarım Ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından bu işletme ödüllendirilmiş ve islah projesi kılıfı altında yeniden faaliyetine imkan sağlanmıştır. Bu karar alınırken, köylerde yaşayan insanların hayatı hiçe sayılmıştır, dağlarımız ve çevre sermayeye peşkeş çekilmiştir. Sayın bakan, halkın değil, sermayenin yanında olmayı tercih etmiştir.üzücü orman yangınları ve doğal afetlerin olacağı bu dönemde verilen bu izin kamuoyu vicdanım yaralamıştır.Halihazırda köyümüzde bulunan Taşocaklarıyla sorunlarımız sürerken, patlatmalardan ve tozdan evlerimiz ve sağlığımız ciddi zarar görmektedir. Bir ocak izni daha verilmesi kabul edilebilir değildir Bu nedenle sayın bakanı istifaya . davet ediyoruz. Verilen bu izinle ilgili yasal hakkımız olan mahkemeye başvurulmuş eylemlerin yanında ara emri için hukuk yoluna da başvurmuş bulunmaktayız.