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“Neden yan binalar yıkılmadı da İsias yıkıldı?”

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Müşteki Avukatı Yiğit Gökçehan Koçoğlu, “Beton kalitesi kötü olduğu net ortada. Neden yan binalar yıkılmadı da İsias yıkıldı?” sorusunu sordu

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“Neden yan binalar yıkılmadı da İsias yıkıldı?”
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İsias duruşmasında belediye görevlileri için soruşturma izni istendiğini ve iznin alınmasına rağmen iki kişinin itirazı sonucu Gaziantep İdare Mahkemesi’nin itiraz ettiğini belirten müşteki avukatlarından Avukat Yiğit Gökçehan Koçoğlu, “Dosyaların birleşmesi zaruridir. Ortada ruhsat sahteciliği var. Sanıklar bunu tek başına yapmadı ve belediye çalışanları ile yaptılar. Ruhsatı gösterdiğimiz tüm bilirkişiler ruhsatta sahtecilik olduğunu belirtiyor. Sanıklar ve belediye görevlilerin yüzleşmeleri için bu dosyaların birleştirilmelerini talep ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Sanık avukatlarının karotların karıştığını söylediklerini eğer numune karıştırma iddiası var ise gerekirse Savcının tanık olarak dinlenebileceğini belirten Koçoğlu, “Yıkılmış binadan karot örneği alınmaz diyenler için, sonuçlar iyi gelecek 1 ay sonra herkes bunu görecek.” dedi.

“Karotu binanın yıkılmayan tek yerinden aldık.” diyen Koçoğlu, “Beton kalitesi kötü olduğu net ortada. Neden yan binalar yıkılmadı da İsias yıkıldı?” sorusunu sordu. Koçoğlu, bina iyi olsaydı 72 kişiye mezar olmazdı. Binada statik hesap yapılmadan yeni bir asansör konulmasının cinayeti görmezden gelinmesi demek olduğunu belirtti.

Adana’da Alpargün apartmanı davasında olası kast kararı çıktığını mahkemeye hatırlatan Koçoğlu, bunun da dikkate alınması gerektiğini belirtti.

Koçoğlu, kamu görevlilerinin dosyaları ile davanın birleşme ihtimali olduğundan, sanıkların tahliyesinin dosyaya sıkıntı çıkaracağını belirterek, sanıkların tutukluluk hallerinin devam edilmesini talep etti.

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