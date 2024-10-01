Hür-İş Başkanı Serdaroğlu, işverenlere hayatı ucuzlatmak için hükümete ne gibi bir baskı yaptığını sordu

Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nda dün işçi tarafı adına konuşan Hür-İş Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu, işveren tarafının itiraz gerekçelerini gerçekçi bulmadıklarını dile getirdi.

Ortada bir kısır döngü olduğuna katıldıklarını belirten Serdaroğlu, sorunun temeline inmeye hazır olduklarını, bu yapılmadıkça sorunu çözmenin mümkün olmayacağını kaydetti.

Serdaroğlu sorunun temelinde hükümet icraatları ve vergi afları olduğunu söyledi.

Serdaroğlu, rakamların sürekli döviz üzerinden karşılaştırılmasına eleştiri getirdi. Serdaroğlu 4 aylık gıda hayat pahalılığının 19.69 olarak hesaplandığını ve bu açıdan bakıldığında aslında 19.19 değil, 19.69 üzerinden artış yapılması gerektiğini ifade etti.

Ahmet Serdaroğlu, işveren tarafının söylediği gibi piyasanın ucuzlatılması gerektiğini kendilerinin de bildiğini ancak bunu söyleyenlerin hayatı ucuzlatmak için hükümete ne gibi bir baskı yaptığını sordu. “Elektriğe yüzde 13’lük zam rekabeti bozmaz mı? Vergisini ödemesi gerekene vergi bağışlandığında bu rekabeti bozmaz mı?” diye de soran Serdaroğlu, bunlara sessiz kalındığını kaydetti.

“Neden sesinizi çıkarmıyorsunuz? İşleriniz mi engellenecek?” diye de soran Serdaroğlu yarından itibaren işverenlerle el ele verip “beceriksiz” olduklarını düşündükleri hükümete karşı mücadele etmeye hazır olduklarını dile getirdi. Hükümete karşı birlikte duruş göstermek gerektiğini anlatan Serdaroğlu ortada çok ciddi bir vergi kaçağı olduğunun açık olduğunu belirtti.

"Adalet için biz elimizi taşın altına koymaya hazırız, işverenler hazır mı?" diye soran Serdaroğlu, eğer hazırsalar vergi adaleti, kayıt dışı ekonomi gibi konularda birlikte hareket etmeye hazır olduklarını vurguladı.

Hayat pahalılığı hesaplanırken sadece gıda fiyatlarına bakmanın yeterli olmadığını da vurgulayan Serdaroğlu, enerji, konaklama gibi harcamalar yanında sağlık ve eğitim harcamalarının da dikkate alınmak durumunda olduğunu dile getirdi.

