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Necati Özkan Vakfı’ndan SOS Çocukköyü Derneği’ne destek

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Necati Özkan Vakfı’ndan SOS Çocukköyü Derneği’ne destek
Necati Özkan Vakfı yetkilileri, SOS Çocukköyü Derneği’ni ziyaret etti.
SOS Çocukköyü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Akter ve Çocukköyü Program Müdürü Ahmet Akarsu’nun ev sahipliğinde Lefkoşa yerleşkesini ziyaret eden Necati Özkan Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necati Ahmet Özkan ile Vakıf yetkilisi Ertaç Hazer, SOS Çocukköyü Derneği çatısı altında bakım ve destek gören çocukların ve gençlerin ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik bağışta bulundu.
SOS Çocukköyü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Akter, Kıbrıs Türk toplumu için oldukça önemli bir yeri olduğunu belirttiği M. Necati Özkan’ın adını taşıyan Vakfın bu girişiminin toplumsal dayanışma için "örnek" olduğunu ifade ederek, Vakıf yetkililerine teşekkür etti. 
SOS Çocukköyü Derneği'nden yapılan açıklamaya göre, ziyaret esnasında Vakfın kuruluş amaçlarına değinen Necati Özkan Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necati Ahmet Özkan, ise, "çocukların ve gençlerin eğitim ve öğrenimini sağlamak için nakdi ve aynı yardımlar yapmanın Vakfın birincil önceliklerinden olduğunu" söyledi.
 
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