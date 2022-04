Near East Technology’den Alman Giesecke+Devrient ile yeni işbirliği

Yapılan anlaşmaya göre, Near East Technology, Giesecke+Devrient ‘in Kuzey Kıbrıs’taki ilk ve tek hem satış hem de teknik destek yetkili bayisi oldu

Near East Technology, banknot ve menkul kıymet basımı, nakit işleme sistemleri konusunda uzman Alman şirketi Giesecke+Devrient ile resmi olarak işbirliğini başlattığını duyurdu. Her iki şirket arasında “Yetkili Satıcı İş Ortaklığı” anlaşması Near East Technology Genel Müdürü Renan Avni ve Giesecke+Devrient Türkiye Genel Müdürü Eren Serçe tarafından imzalanarak gerçekleşti.

Yapılan anlaşmaya göre, Near East Technology, Giesecke+Devrient ‘in Kuzey Kıbrıs’taki ilk ve tek hem satış hem de teknik destek yetkili bayisi oldu.

Near East Technology ve Giesecke+Devrient işbirliği hakkında değerlendirmede bulunan Near East Technology Genel Müdürü Renan Avni şunları dile getirdi;

“Kuzey Kıbrıs’ın lider teknoloji firması ve hizmet sağlayıcısı konumunda olan Near East Technology ile 45 yılı aşkın bir süredir nakit operasyonları için hizmetler ve çözümler geliştiren Giesecke+Devrient ile gerçekleştirdiğimiz bu işbirliği ile daha fazla verimlilik, güvenlik ve esneklik sunan ürün yelpazeleri sayesinde kurumların nakit merkezlerini geleceğe hazır hale getireceğiz. Banknot ve menkul kıymet basımı, nakit işleme sistemleri konusunda uzman Alman şirketi Giesecke+Devrient ile resmi olarak “Yetkili Satıcı İş Ortaklığı” anlaşmasını imzalayarak önemli bir adım gerçekleştirdik. Ardımıza aldığımız bu güçle, Kuzey Kıbrıs’ın tüm bölgelerinden gelen müşteri taleplerine satış kanalımız olan Cyprus Computer Global üzerinden yetkin uzman kadrolarımız ile hizmet vereceğiz.

Giesecke+Devrient, merkezi Almanya'nın Münih şehrinde olan uluslararası bir teknoloji sağlayıcısı. 1852 yılında kurulan Giesecke+Devrient bugün küresel pazarda lider banknot üretimi ve nakit işleme sistemleri, telekomünikasyon ve elektronik ödeme için akıllı kart çözümleri, güvenlik belgeleri ve kimlik sistemleri alanlarında yenilikçi bir şirket. Uluslararası platformda tanınan ve önde gelen böylesine öncü bir şirket ile işbirliğimizi geliştirmekten memnuniyet duyuyoruz.” dedi. Ölçeklenebilir Çözümlerle Nakit Merkezinizi Geleceğe Hazır Hale Getirin Bankalar, döviz büroları, casinolar, kuyumcular ve perakendecilerin hepsinin banknot sayma, tasnif etme ve doğrulama gibi son derece zorlu ihtiyaçları karşılaması gerektiğini belirten Avni, sayım ve tasnif makinelerinin mümkün olduğunca verimli ve kullanıcı dostu olması gerektiğinin de altını çizdi. Nakit operasyonları için hizmetler ve çözümler geliştiren Giesecke+Devrient ile gerçekleşen bu iş birliği sayesinde kurumların, şirketlerin ölçeklenebilir çözümlerle nakit merkezlerini geleceğe hazır hale getireceklerini belirtti. Yüksek Performanslı Banknot İşleme Sistemleri Near East Technology Genel Müdürü Renan Avni, güvenilir ve verimli banknot işleme için her büyüklükteki nakit merkezine uygun, ölçeklenebilir çözümler sunan Giesecke+Devrient’in, Merkez Bankalarında, kapasitesi en yüksek ticari nakit merkezlerinde, casinolarda, banka şubelerinde veya perakendedeki arka ofislerde kullanabilecek, banknot değerlendirmesinden tasnifine kadar her işlem adımında olağanüstü güvenilirlik, verimlilik ve güvenlik sunan ürünleri olduğunu belirtti.

Bir banka şubesi veya nakit merkezinin istediği her şeyi sunabilen Giesecke+Devrient banknot işleme makineleri operasyonda yüksek seviyede verimlilik sunarken, en yüksek seviyede gerçeklik kontrolü, hızlı sayma, çoklu para birimi ve çoklu kullanıcı ile hızlı işleme sağlıyor. Bir çok uygulama için kolayca konfigüre edilebilen kompakt yapıda hızlı ve güvenilir ürünler ayrıca kullanım kolaylığı ve dayanıklılık sunuyor. Çeşitli Nakit Süreçleri İçin Daha Fazla Üretkenlik Nakit işleme operasyonu için mükemmel katkı sağlayan, kullanımı kolay banknot işleme sisteminin kompakt boyutu ve uygulama esnekliğinin evrensel kullanıma olanak tanıdığını belirten Renan Avni, bankalarda, nakit merkezlerinde ve casinolarda arka ofis kullanımı için özellikle uygun olan sistemin, yerleşik iş akışlarına sorunsuz bir şekilde entegre olduğunu, yüksek işlem hızı ve son derece güvenilir orijinallik doğrulaması ile düşük işlem maliyetleri sağladığını , bunun da her büyüklükteki nakit merkezi için açık bir avantaj olduğunu belirterek, satış kanalları olan Cyprus Computer Global ile müşterilerine satış ve servis hizmeti vereceklerini de belirtti.

Near East Technology’nin donanım tedarik birimi olan Cyprus Computer Global sayesinde müşterilerinin her türlü teknolojik ekipman ihtiyacını karşıladıklarını sözlerine ekleyen Renan Avni; Cyprus Computer Global başta Lenovo, Asus, Dell, Epson, Cisco, Netgear, Check Point, Kaspersky, Hikvision, TP-Link, Digitus gibi birçok markaya ait teknolojik ürünlerin Kuzey Kıbrıs distribütörlüğünü yapmaktadır. Giesecke+Devrient bayilik anlaşması ile de Finans ve bankacılık sektörüne özel teknolojik ürün segmentine güçlü bir ürün eklemiştir “ dedi.

Near East Technology güçlü çözüm ortaklarının yüksek kapasiteli teknolojilerini de kullanarak hayata geçirdikleri projelerinde müşteri memnuniyetine dayalı uzun soluklu işbirlikleri oluşturup, kurumsal müşterilerine sunduğu projelerle üst seviyede hizmet kalitesi sunarak sektörün nabzını tutmaya, köklü geçmişi ile geleceği hedefleyerek; yeni teknolojilerin takipçisi olma, Bilgi Teknolojilerinin iş süreçlerine entegrasyonuna öncülük etme ve dünya standartlarında hizmet ve çözümler sunma ilkesiyle müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. LHA