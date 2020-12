Near East Bank’ın avantajlı yeni yıl kredisine yoğun ilgi

Yeni yıl kredisine Hesaplı Sağlık Sigortası ve Lenovo Tab8 Tablet hediyesi ekleyen Near East Bank, Ekim ayından bugüne başvurulan kredi talepleri ile kampanyaya ilgi artarak sürüyor





Tüketici ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap veren Near East Bank’ın, uygun ödeme koşulları ve sürpriz hediyeleri ile hazırlanan Yeni Yıl Kredi kampanyasına ilgi tüm hızıyla devam ediyor.

Near East Bank, her yıl yoğun ilgi çeken Yeni Yıl Kredi Kampanyasını, bu sene Ekim ayı itibari ile başladı. Her bütçeye uygun vade seçenekleri, uygun ödemeli taksit avantajı ile kredi almada kolaylık sağlayan Near East Bank, kampanyaya dahil ettiği hediye çeşitliliği ile de yüzleri güldürüyor. Bu seneki yeni yıl kredisine Hesaplı Sağlık Sigortası ve Lenovo Tab8 Tablet hediyesi ekleyen NearEast Bank, Ekim ayından bugüne başvurulan kredi talepleri ile kampanyaya ilginin artarak sürdüğünü açıkladı.

31 Aralık 2020 tarihine kadar devam edecek Near East Bank Yeni Yıl Kredisi; aylık %1,75 faiz oranı ve 36 ay vade ile sunulurken, 25.000 TL ve üzeri kredi kullanan tüm müşterilerine Hesaplı Sağlık Sigortası hediyesi sunuyor. 20.000 TL'ye kadar yatarak tedavi teminatı, acil durumlarda oluşabilecek ağır maliyetin güvencesi, yurt içi anlaşmalı ve anlaşmasız tüm kurumlar ile yurt dışında da teminat limitleri kapsamında sağlık giderlerinizi karşılayacak Hesaplı Sağlık Sigortası ile yeni yıla sağlık güvencesi altında girmenize olanak sağlıyor.

Near East Bank Yeni Yıl Kredisi hediyeleri bitmiyor, 25.000 TL ve üzeri kredi kullanan müşterilere özel sunulan Tab 8 Modeli Lenovo tablet, tasdik memuru huzurunda yapılacak çekiliş ile 30 şanslı tüketiciyi bekliyor. 31 Aralık’a kadar devam eden kampanya sonrasında yapılacak çekilişle kazanan talihlilere özel bir resepsiyonla hediyeleri takdim edilecek. LenovoTab E8, HD görüntü kalitesi ve Dolby Atmos® ses kalitesi sayesinde kullanıcılara mükemmel bir deneyim sunuyor. Ailece kullanabileceğiniz LenovoTab 8 modeli, çocuk dostu özelliği sayesinde ebeveynlere büyük kolaylık sağlıyor.

Near East Bank Genel Müdür Yardımcısı Enver Haskasap; “ Yeni yıla çok yaklaştığımız bugünlerde, müşterilerimizin ihtiyaçlarını ertelemeden yeni yıla daha mutlu, huzurlu ve sağlıklı girmelerini istediğimiz için uygun faiz oranları ve ödeme seçenekleriyle hazırladığımız Yeni Yıl Kredi kampanyamızı 31 Aralık’a kadar devam ettiriyoruz. Bu kampanyaya da Hesaplı Sağlık Sigortası ve LenovoTab E8 hediyelerini ekleyerek, kampanyayı daha özel hale getirdik.” dedi.

Haskasap devamla, “ Tüm kredilerimizi tasarlarken, gerek müşterilerimizin gerek işletmelerimizin ihtiyaçlarına yönelik farklı özellikleri ürüne katmayı ve avantajları onlara sunmayı hedefliyoruz. İhtiyaç Kredisi ile başlattığımız Sağlık Sigortası hediyesinde anladık ki Sağlık Sigortası, müşterilerimiz için artık bir avantaj sağlayarak alışkanlık haline gelmiştir. Yeni Yıl Kredi kampanyamızda da Hesaplı Sağlık Sigortasını hediye ederek, müşterilerimizin kaliteli sağlık hizmeti alma olanak ve avantajlarını devam ettirmek istedik. Bunun yanı sıra, evde, iş yerinde rahatlıkla kullanabileceğiniz, çocukların dahi kullanımına uygun LenovoTab E8 modeli tableti de çekilişle talihlilerimize veriyor olacağız.” İfadelerini kullandı.

Near East Bank’ın sunduğu hediyeli Yeni Yıl Kredisi için bilgi almak ve başvuruda bulunmak çok kolay. Tüm Near East Bank şubelerinden, 444 0 632 Çağrı Merkezi’nden, 0542 880 06 32 numaralı WhatsApp hattından ve İnternet Bankacılığı üzerinden, Near East Mobil, Near East Bank Facebook sayfalarındaki linklerden talepler kolay ve hızlı şekilde yapılabiliyor.