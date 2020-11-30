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Near East Bank genel sağlık sigortasını yeniledi

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Yatarak ve Ayakta tedavi başlıkları altında 6 farklı plan ile sunulan yeni Genel Sağlık Sigortası’na, limitsiz yatarak tedavi avantajına Diş Teminatı ve Doğum Teminatı eklenerek poliçe zenginleştirildi

Near East Bank genel sağlık sigortasını yeniledi

Tüketicinin hayatını kolaylaştırmak ve ihtiyaçlarına göre ürünler sunmak için çalışmalarını sürdüren Near East Bank, bugünleri ve gelecekleri düşünerek karşılaşılabilecek sağlık risklerine karşı sunduğu Genel Sağlık Sigortası ürününü yeniledi.
Yatarak ve Ayakta tedavi başlıkları altında 6 farklı plan ile sunulan yeni Genel Sağlık Sigortası’na, limitsiz yatarak tedavi avantajına Diş Teminatı ve Doğum Teminatı eklenerek poliçe zenginleştirildi. 
Near East Bank Genel Sağlık Sigortası ürününde tüm planlara, paketli ürünler hariç “Diş Teminatı” eklendi. İlk defa uygulamaya alınan bu teminat ile anlaşmalı kurumlarda kullanılması kaydıyla; diş muayene, diş temizliği ve diş görüntüleme hizmetleri birer kez kullanılabilecek.
Anne ve bebeklerin gereksinimlerinden yola çıkılarak hazırlanan Genel Sağlık Sigortasında poliçeye dahil edilen yeni “Doğum Teminatı” ile avantajlar artırıldı. Yeni doğum teminatlı sağlık sigortası sahibi sigortalılar anlaşmalı sağlık kurumlarında katılım payı ödemeden, doğum teminatından “limitsiz” olarak faydalanabilecekler.  Anlaşmasız network ile yurtdışı networkler’deki doğum teminat tutarları ise 8.000 TL’den 10.000 TL ‘ye yükseltildi.  Doğum sürecindeki tüm ihtiyaçlar analiz edilerek eklenen yeni ana teminatlar, ek teminatlar, sürpriz hediyeler ve indirimler de ürünün avantajları ile sunuluyor.
Her bütçeye uygun  farklı plan seçenekleri sunan Near East Bank, yeni doğum teminatlı sağlık poliçelerine ana teminat olarak eklenen “Rutin Laboratuvar Tetkikleri” ile hamilelik sürecinde anneye yapılması öngörülen tetkikler;  “Yeni doğan Bebek Muayenesi” ile bebeğin doğum salonundaki ilk muayenesi ve sağlık durumunu tespite yönelik tüm tetkikler teminat altına alındı.
Genel Sağlık Sigortası, diş muayene, panoramik film ve diş temizliği, anlaşmalı kurumlarda Limitsiz Doğum Teminatı, Near East Bebek ayrıcalıkları edinme imkanı,  ‘Ömür Boyu Yenileme Hakkı’, doğum yapan annelere psikolojik ve diyetisyen danışmanlık hizmetleri,  Near East Bebek’lere sürpriz hediyeler  ve indirim imkanları,  Birikimli Hayat Sigortası ilk prim hediyesi avantajları ile sunuluyor.
Pazarlama ve Ürün Geliştirme Grup Müdürü Timuçin Samancıoğlu yeni geliştirilen ürün hakkında;
“Müşterilerimize finansal olarak bir çok avantaj sağlayan alternatifli ürünler sunmaya ve hizmet kalitesini artırma çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Müşterilerimizi finansal açıdan korumak ve güven duymalarını sağlamak önceliklerimiz arasında. İhtiyaçlara özel sunduğumuz, çözüm odaklı geniş ürün yelpazemize eklediğimiz Genel Sağlık Sigortası ürünümüzle de müşterilerimizin sağlık giderlerini de düşünerek tüm sağlık giderlerinde onları rahatlatmayı planladık. Ve yeni özellikler ve teminatlar ekleyerek ürünü zenginleştirdik. Doğum ve Diş Teminatı eklenen yeni Genel Sağlık Sigortası ürünümüzde her bütçeye uygun farklı seçenekler sunuyoruz.” dedi. Lha

 
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