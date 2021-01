Near East Bank ATM sayısını yaygınlaştırıyor

Zamandan ve mekandan bağımsız bankacılığa önemli yatırımlarını sürdüren Near East Bank ülke genelinde ATM sayısını yaygınlaştırıyor

Near East Bank, bankacılık ürün ve hizmetlerini yeni teknolojiler kullanarak geliştirmeye ve müşterilerine en iyi hizmeti vermeye devam ediyor.

Özellikle para çekme, kredi kartı borcu ödeme, para yatırma, nakit avans-taksitli nakit avans gibi nakit işlemlerin büyük çoğunluğunun yapıldığı ATM'leri ada genelinde en ulaşılabilir noktalarda konumlandırarak müşterilerine yaklaştırmayı hedefleyen Near East Bank, Aralık ayında Concorde Tower Hotel Lefkoşa önünde hizmete başlayan ile birlikte ATM sayısını 50’ye yükseltti. Böylelikle ülkede toplam 149 noktada bulunan CardPlus ATM’lerine bir yenisi daha eklenerek sayı 150’ye yükseldi.

Near East Bank, bankacılık kanallarının kullanımının müşteri profilleri ve işlem ihtiyaçlarına göre değişiklik göstermesiyle şube, dijital bankacılık, mobil bankacılık ve ATM kullanımlarını geliştirmeye ve müşteriler için tüm hizmetleri kolaylaştırmaya devam ediyor. Tüm kanallarda üstün müşteri memnuniyeti sağlamak ve yenilikçi çözümleri müşterilere sunmayı hedefleyen Near East Bank, hayatın her alanına her geçen gün daha fazla giren teknoloji ile bankacılık sektöründe de büyük önem taşıyor ve müşterilerin artık değişen dünyada bankacılık işlemlerini zaman ve mekan sınırı olmadan hızlı ve kolay bir şekilde yapabilmesine olanak sağlıyor.

Near East Bank, dijital dönüşüm yolculuğunun, bankacılığın ve müşterilerin hayat kalitesini yükselttiği, güven ve zamanın doğrudan ve olumlu yönde etkilemekte olduğunun bilinci ile gerçekleştirdiği teknoloji yatırımlarıyla müşterilerine kolay kullanabilecekleri, işlemlerini saniyeler içinde yaparak hayatlarını kesintisiz bir biçimde sürdürecekleri bir bankacılık deneyimi yaşatmak için çalışmalarını istikrarlı bir biçimde sürdüyor.

Alınan verilere göre; nakit çekme işlemlerinin yüzde 89'u, nakit yatırma işlemlerinin yüzde 61'i ATM ve Kiosk'ler kullanılarak gerçekleştiriliyor. Son yıllarda ise ATM’ler sadece para çekme-yatırma makineleri değil; havaleden, döviz alım-satıma , EFT’den kurumsal fatura ödemelerine kadar birçok işlemin şubeye gitmeden yapılabilen yaygın bir kanal oldu.

Near East Bank'ın işlem hacmi açısından en yoğun alternatif kanalı olan ATM'leri her geçen gün yeni lokasyonlarda açma hedefi 2021'de devam edecek. Concorde Tower Lefkoşa önündeki yeni ATM ile de, Gönyeli bölgesinin en işlek ve belirgin noktasında yer alıyor.