Başbakan Sucuoğlu: “Vatandaşlardan daha sıkıntılı süreç yaşıyoruz. Elde imkanlar yok. Maliye bütçesi ciddi daralmış durumda. Öyle bir süreçten geçiyoruz ki ne yapacağımızı şaşırdık”



Başbakan Faiz Sucuoğlu, binlerce kişinin sokağa döküldüğü, “Toplumsal Yok Oluş Yoksullaşmaya Hayır” eylemini “demokratik” bulduğunu söyledi, “Biz gidip, başkası gelse ne olacak?” diye sordu.

Sucuoğlu şöyle dedi:

“Yapılan eylem demokratik. Gergin ortamda geçmemesi bizi sevindirdi. Elimizden gelen, imkanlar çerçevesinde gecemizi gündüzümüze kattık, uğraşıyoruz. Sıkıntılı süreç umarım sürmez. Biz gidip, başkası gelse ne olacak? Kimse zannetmesin keyifler yerinde yaşıyor. Vatandaşlardan daha sıkıntılı süreç yaşıyoruz. Elde imkanlar yok. Maliye bütçesi ciddi daralmış durumda. Özel sektör sıkıntılı, turizmde de ciddi sıkıntı çıktı. Arka arkaya geliyor bütün sıkıntılar. Bizim elimizde olmayan nedenler.

Hassasiyetleri, sıkıntıları çok net görüyoruz. Elimizden ne gelirse, imkanlar çerçevesinde düzen içerisinde yapmaya çalışıyoruz. Kötü niyet söz konusu değil. Öyle bir süreçten geçiyoruz ki ne yapacağımızı şaşırdık. Akaryakıta olan zamlar, dövizdeki oynamalar, ulaşılamayan hammadde sıkıntısı yaşıyoruz. 1-1.5 ay sonra eskisi gibi olmasa da düzelebilir.”

Mecliste konuşan Sucuoğlu, Belediyeler reformuna da değinerek, belediyelerin birleştirilmesi konusunun yıllardır değerlendirildiğini ancak kendilerinin Haziran ayında yapılacak seçime 28 belediye ile girilerek 4 yıl daha kaybedilmemesi hassasiyetinde olduklarını söyledi.

“Her şeyi ben bilirim” iddiasında olmadıklarını vurgulayan Sucuoğlu, değerlendirilmesi gereken konuların yeniden değerlendirileceğini belirterek, komitede yaptıkları katkılardan dolayı CTP’ye teşekkür etti.

Sucuoğlu’nun konuşması esnasında HP Genel Başkanı ve Milletvekili Kudret Özersay’ın yerinden söz alarak, Başbakanlık’ta ekonomik örgütlerle yapılan ve ana muhalefet CTP’nin de davet edildiği toplantıya HP’nin davet edilmemesinin özel bir gerekçesi olup olmadığını sorması üzerine Sucuoğlu, özel bir nedeni olmadığını, CTP’nin komitelerde grubu olması nedeniyle davet edildiğini kaydetti.

