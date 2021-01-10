Artan vaka sayıları nedeniyle salgının yayılımını durdurmaya yönelik önlemler kapsamında maskesiz sokağa çıkmak yasak. Ancak, buna ne uyan var ne de denetleyen

KKTC Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, artan vaka sayıları nedeniyle salgının yayılımını durdurmaya yönelik önlemler kapsamında maskesiz sokağa çıkmayı yasakladı. Ancak, buna ne uyan var ne de denetleyen.

Maske yasağına aldırış etmeyen bir çok kişi sokaklarda dolaşıyor

Her yer maskesiz insanlar ile doldu taştı. Yetkililer sadece uygulama yasağı koymakla yetindi. Denetleme ekibi oluşturmayı unutmuş olmalarından dolayı yollar sokaklar maskesiz kişilerle doldu.

Hatta, Lefkoşa’da maskesiz yolda yürüyen vatandaşları ana yoldan geçen polis aracının içerisindeki görevlilerin dahi uyarıda bile bulunmadığı görüldü.

Denetimsizliğin hüküm sürdüğü ülkede hükümetler sadece yasaları çıkartıyor. Ancak, iş uygulamaya gelince maalesef bu yapılmıyor ya da yapılamıyor. Çıkan kararlar ve yasalar da tozlu raflara terk ediliyor.

Yetkililer, hijyen, mesafe koruma, maske kullanımı ve benzeri önlemlerle salgınlara karşı daha kolay ve sonuç alıcı bir mücadele edilebileceğine işaret ederken denetlemelerin yapılamaması nedeniyle ileriki günlerde iç bulaşın daha da artmasından korkuluyor.

