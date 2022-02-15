Ne çiftler ne de esnaf mutlu

Bu yıl Sevgililer Günü'nde çiçekçilere ve diğer mağazalara ilgi eskiye oranla azaldı. Vatandaş istediği hediyeyi alamazken, esnaf da beklediği satışı yapamadı

Dün 14 Şubat Sevgililer Günü’ydü. Bu özel günde kimisi sevgisini güzel bir söz ya da bir öpücükle göstermeyi tercih ederken, kimisi de sevgisini küçük de olsa bir hediyeyle göstermek istedi. En çok tercih edilen hediye ise her zamanki gibi yine çiçekler oldu.Ancak 6 gülden oluşan bir buket gül almak için en az 240 TL'yi gözden çıkarmak gerekiyordu.Sevgililer Günü için çiçekçiler konsepte uygun demetler hazırlarken, kuyumcular kalpli kolye, yüzük ve bilezikleri reyonlarına çıkardı.Tercihini ayakkabı, çanta, parfümeri gibi ürünlerden yana yapacakları da sayısız seçenek bekliyordu. Ancak geçtiğimiz yıl Kovid-19 nedeniyle kesintiye uğrayan sektör, bu yıl da ekonomik koşulların gölgesinde kaldı. Eskiye göre yoğunluk yok denecek kadar azdı.Geçtiğimiz yıla göre başta çiçek fiyatları olmak üzere tüm ürünlerde neredeyse iki katını bulan artışlardan hem vatandaş hem de esnaf şikayetçiydi.Vatandaş istediği hediyeyi alamazken, esnaf da beklediği satışı yapamadı. Sevgililer Günü'nden önce 30 TL'den başlayan gül fiyatları, dün çiçekçisine göre 50 TL'ye kadar çıktı. Ortalama 6 gülden oluşan bir buket gül almak için en az 240 TL ödemek gerekiyordu.Ayakkabı, çanta, parfüm gibi klasikleşen hediyeler için de yine en az 200-300 TL gibi bir rakamı gözden çıkarmak gerekiyordu. Altın ve pırlanta gibi daha değerli hediye almak isteyenler için ise kapı 2 bin TL'den açıldı Hediye yerine 14 Şubat'ı dışarıda bir yemekle kutlamak isteyenler ise en az 400-500 TL para harcamak zorunda kaldı.“Bir adet gülün şu anki fiyatı 40 TL, 6’lı bir buket yaptırmak isteyenler 240 TL bir rakam ödemeli. Geçtiğimiz dönemlere göre de satışlarımız düşük, ne yazık ki ülkemizde bu tür bitkilerinde yetiştirilmemesinden dolayı dışa bağımlıyız ve fiyatlarda bu yüzden insanlara pahalı geliyor. Türkiye ve Hollanda’dan getirtiyoruz ürünlerimizi bu yüzden döviz bazından fiyatlar otomatik olarak etkileniyor. Çiçekçiler artık lüks olarak adlandırılıyor, normal günlere göre az da olsa bir satışta canlanma oluyor.”Yelda Türksever / Çiçekçi“Dövizin artması, altın fiyatlarının da yükselmesinden dolayı satışlarımız geçtiğimiz Sevgililer Günü'ne göre çok az. Eskiden olsa sabah sabah satışlarımızı yapardık. Şu an hediye olarak bir kolye ve bilezik almak istenirse fiyatlar en az 2 bin- 2 bin 500 TL’den başlıyor.”Ali Saygın / Kuyumcu"AYAKKABI 200 TL’DEN, ÇANTA 300 TL’DEN BAŞLIYOR"“Geçen hafta satışlarda bir artış yaşandı fakat Sevgililer Günü'nden dolayı olduğunu düşünmüyorum. Güney’den Kuzey’e yaşanan geçiş artışından dolayıdır. Kurlardan dolayı zaten ürünlerde de bir fiyat artışı var. Ayakkabı hediye alınmak istenirse fiyatları 200 TL’den başlıyor, bir çanta hediyesi ise 300 TL’den başlıyor.”Berkan Örsev / Çantacı