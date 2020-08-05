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Ne çatı adayı ne de üçlü koalisyon

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Ne çatı adayı ne de üçlü koalisyon

Başbakan Ersin Tatar ve DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ile birlikte dün Ankara'ya giden ve TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile görüşen YDP Genel Başkanı Arıklı, kendilerine bir telkinde bulunmadığını belirtti. Arıklı ne 'çatı aday' ne de 3'lü koalisyonda uzlaşıldığını açıkladı.

Arıklı'nın 'dönüyoruz' diyerek sosyal medyada paylaştığı açıklama şöyle:

"DÖNÜYORUZ...

Dün Ankaraya yaptığımız ziyaret epey konuşuldu Kıbrısta. Komplo teorilerine dayalı yorumları okuyunca kahkahalar attığımı söyleyebilirim.

Ankarada istişari bazı görüşmeler oldu. Bizi ve önümüzdeki süreçle ilgili düşüncelerinizi bizzat dinlemek istediler.

Açık söylüyorum. Bize hiç bir telkinde bulunulmadı.

Ben şunları söyledim;

1)Çatı aday olmalı diyoruz. Çatı aday bağımsız olmalı. Partili aday olmamalı. (Ersin bey; "Ben UBP nin adayıyım"dedi. Dolayısı ile çatı aday formülü ortadan kalktı.

2)"3 lü Koalisyon bu aşamada olmaz. Ülkenin bekleyen onlarca sorununu 26 ya dayalı bir Hükümet çözemez. Bunun için geniş tabanlı, mümkünse 6 Partili bir Milli Mutabakat Hükümeti kurulmalı. Kimse ötekileştirilmemeli. Toplumda kamplaşma yaratacak formüller bize zarar verir" dedim. 3 lü koalisyonun olamayacağı konusunda hemfikir olundu.

Diğer Parti Başkanları da kendi düşüncelerini ve yorumlarını anlatırlar.

Neticede ben partimin adayı olarak seçimlere giriyorum. Herkesin yolu açık olsun...

Vesselam..."

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