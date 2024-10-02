“Nasıl hesapladığınızı açıklayın!”

İş insanı Aykut Aksu, temmuzdan bugüne petrol ve dolar fiyatlarının değişimini hesaplayarak önceki gün yapılan yüzde 15’lik elektrik zammını eleştirdi

İş insanı Aykut Aksu sosyal medya hesabından yaptığı grafikli paylaşımda

yetkilileri yüzde 15 zammı nasıl hesapladıklarını açıklamaya davet etti.

Aykut Aksu’nun paylaşımı şöyle:

“Asgari ücreti açıklayalı 5 saat bile olmadan elektriğe %15 zam. Bu %15’in yaratacağı fiyat artışı da 1.2 güne kadar her şeye %20-30 olarak yansıyacak.

Şimdi aşağıdaki resimde USD-TL ve PETROL-USD olarak 1 Temmuz ile 1 Ekim arasındaki değişimleri göreceksiniz.

1 Temmuz’da 1 USD 32.40 TL civarındayken bugün 34.20 TL civarında artış 1.80 TL yüzde olarak söylersek yaklaşık %5.5 gibi bir artış olmuş dövizde.

1 Temmuz’da brent petrol 85 USD civarındayken bugün ise 72 USD civarında düşüş -13 USD yüzde olarak söylersek -%15.5 gibi bir düşüş olmuş petrolde.

Yani yukardakinden anlayacağınız kullandığınız akaryakıtın sadece kabataslak maliyeti +%5.5 – %15.5 = -%10 civarında düşmüş görülüyor.

Peki fiyatları yükselten Ekonomi ve Enerji’den sorunlu halkı sömürmeye çalışan matematik özürlü arkadaşlar siz hangi formüllerle ve hangi verilerle yaptınız da %15 fiyat artışı buldunuz. Bir açıklayın da biz de bu hesaplamayı bir öğrenelim. Yoksa yüzdenin önündeki eksi işareti dikkatinizden kaçtı, indirim yapmak yerine bindirim yapmayı daha mı uygun buldunuz!!??

Hadi Hodri Meydan. Açıklayın yaptığınız hesaplamaları…

1 Temmuz’u da açıklayın, 1 Ekim’i de açıklayın lütfen.

Not: Yemiş olduğunuz haltların parasını halkın sırtından çıkarmaktan vazgeçin. Herkes bu artışın neden olduğunu çok iyi biliyor.”