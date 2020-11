Narkotik ekibi ödüllendirildi

Pençe Operasyonu çerçevesinde çeşitli yerlerde 17 kilo uyuşturucu ele geçiren Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü personeli ödüllendirildi



Çeşitli yerlerde yaklaşık 17 kilo uyuşturucu ele geçirilen “Pençe Operasyonu”ndaki başarıları nedeniyle Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü personeline, Cumhurbaşkanlığı’nda düzenlenen törenle ödül verildi.

11 Kasım’da düzenlenen “Pençe operasyonu” sonrasında Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu önerisi ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın takdirleriyle narkotik polislerinin ödül töreni Cumhurbaşkanlığı’nda yapıldı.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde böyle bir ödül töreninde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Başbakanlık döneminde Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun yaptığı tüm çalışmalara tam destek olduğunu anımsatan Cumhurbaşkanı Tatar, komisyonu çok önemli hizmet vermekte oldukları için her zaman cesaretlendirdiğini ve komisyon çalışmalarını daha iyi bir noktaya getirebilmek için imkanları geliştirmeye çalıştıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Komisyon Başkanı Hasan Karaokçu ve tüm çalışanlara teşekkür ederek, uyuşturucu sorununun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gençliği ve halkı için en büyük sıkıntılardan biri olduğunu söyledi. Tatar, ülkede son yıllarda giderek artan bir uyuşturucu tehlikesiyle karşı karşıya olunduğunu kaydetti.

“Devlet böyle tehlikeleri ortadan kaldırmak için vardır” diye konuşan Tatar, devletin bütün önlem ve imkanlarıyla bu sorunun önünü tıkamasının ve bu işe bulaşanları yakalayıp adalete teslim etmenin önemini vurguladı.

“Gençlerimizi ve halkımızı dünyanın da baş edemediği bu illetten koruyabilmemiz lazım” diyen Tatar, adanın küçük olmasından dolayı giriş çıkışların belli olduğunu belirtti ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na ve Polis teşkilatına yürekten güvendiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Pençe operasyonunda büyük bir başarı ile 16 kilo uyuşturucunun yakalanmasının önemine dikkat çekerek, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve görev alan tüm polislere teşekkür etti.

KKTC devletinin Anavatan Türkiye’nin de desteğiyle istihbarat faaliyetleri, güvenlik, asayiş ve her türlü imkanları doğrultusunda seferber olarak bu illetten halkın ve gençlerin korunması için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceklerini söyleyen Tatar, gelecek operasyonlar için başarılar diledi.

KARAOKÇU

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu da ülkelerin geleceğini tehdit eden en tehlikeli iki unsurdan birinin terör, diğerinin ise uyuşturucu olduğuna işaret etti.

Uyuşturucunun özellikle genç ve çocukları hedef aldığını söyleyen Karaokçu, “Toplumların ve ülkelerin terör ve uyuşturucu sorununa ve tehlikesine karşı her zaman uyanık ve güçlü olmaları gerekmektedir” dedi.

Karaokçu, KKTC Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nün çalışmalarında önemli başarılara imza attığını ve bu tür operasyonların devamının caydırıcılık açısından da önemine değindi.