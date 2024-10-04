Narenciyecilerin yüzünü güldüren gelişme

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Ankara'daki temasları kapsamında, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve TC Cumhurbaşkanı Yardımcılığı Başdanışmanı ve Kıbrıs İşleri Koordinatörü Yüksel Karadeniz ile, “narenciye ürünlerinin, geçmişte olduğu gibi fumigasyon yapılmadan Türkiye’ye ve 3. ülkelere ihracatının gerçekleştirilebileceği konusunda sonuca vardıklarını” açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Çavuş, Ankara'daki resmi temasları kapsamında, TC Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcılığı Başdanışmanı ve Kıbrıs İşleri Koordinatörü Yüksel Karadeniz ile görüştü.

Açıklamada, KKTC tarım sektörünün güçlendirilmesi ve ihracat olanaklarının geliştirilmesi temelinde gerçekleşen görüşmede, “iki ülke arasında hayata geçecek yeni projelerin hayat bulduğu” belirtildi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile TC Tarım ve Orman Bakanlığı teknik heyetlerinin toplantısında ise, geçen yıl narenciye ihracatında yaşanan sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yapıldığı belirtilen açıklamada, devamla şu ifadelere yer verildi:

“Bakan Çavuş, teknik heyetlerin yaptığı çalışmanın sonucunu, Sn. Cevdet Yılmaz ve Sn. Yüksel Karadeniz ile değerlendirdiklerini ve KKTC’de üretilen narenciye ürünlerinin belirli kriterlere uygun olarak, geçmişte olduğu gibi fumigasyon yapılmadan hem Türkiye’ye hem de 3. Ülkelere ihracatının gerçekleştirilebileceği konusunda sonuca vardıklarını dile getirdi.”

Ada’ya dönen Bakan Çavuş'a, Ankara’daki ziyaretinde Bakanlık Müdürü Reşat Değirmenci, Tarım Dairesi Müdürü Ercan Akerzurumlu ve Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Cem Karaca eşlik etti.