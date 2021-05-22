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Nami’den Fuat Oktay’a 5 maddelik soru

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CTP Milletvekili Özdil Nami, Fuat Oktay’a 5 maddelik soru yönelterek cevap istedi, bu soruları yanıtlamadan da Kıbrıs’ın kuzeyine yardım edildiğinin söylenemeyeceğini vurguladı

Nami’den Fuat Oktay’a 5 maddelik soru

CTP Milletvekili Özdil Nami, dün adaya gelen TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a 5 maddelik soru yönelterek cevap istedi, bu soruları yanıtlamadan da Kıbrıs’ın kuzeyine yardım edildiğinin söylenemeyeceğini vurguladı.
Nami, Türkiye’de enflasyon ile vatandaştan vergi alındığını, KKTC’nin de bu vergiyi ödediğini hatırlattı, Oktay’ın bu miktarı bilip bilmediğini, iade edilip edilmeyeceğini sordu.
Nami’nin resmi twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:
Sn Oktay geliyormuş. Bu sorulara umarım cevap verir.
1. TC'de enflasyon ile vatandaştan vergi alıyorsunuz. TL kullanan KKTC de bu vergiyi size ödüyor. Miktarını biliyor musunuz? İade edecek misiniz?
2. Önümüzdeki 5 yıl içinde KKTC’yi hangi ülkelerin tanımasını bekliyorsunuz
3. KKTC ile haksız rekabeti de önleyecek şekilde bir serbest ticaret anlaşması neden yapılmıyor?
4. Enterkonnekte kablo projesi neden ilerletilmiyor?
 5. Savunma harcamaları neden hep geç aktarılıyor? Bunlar sorulara/sorunlara cevap vermeden KKTC ye yardım edildiği söylenemez.
 
 
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