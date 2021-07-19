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Namaz kılan çocuklara bisikletleri dağıtılıyor

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Kuzey Kıbrıs’ta 2021 yılı yaz dönemi çevrim içi dini bilgiler kursuna katılıp günde iki vakit namazını camide kılan çocuklara 5 bin bisikletin dağıtımı başladı.

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Namaz kılan çocuklara bisikletleri dağıtılıyor
 
Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği Din İşleri Müşavirliğinden edinilen bilgiye göre, Konya Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan protokol gereği Kıbrıs'ın kuzeyine 14 tır bisiklet gönderildi.
Yaz dönemi çevrim içi dini bilgiler kursuna katılıp günde iki vakit namazını camide kılan çocuklara bayram öncesi bisikletleri dağıtılmaya başlandı.
Bisikletler, kurslara katılan ülkenin tüm bölgelerindeki çocuklara bayram öncesi ulaştırılacak.
 
 
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